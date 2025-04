Van Damme é acusado de ter relações sexuais com mulheres traficadas da Romênia

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Jean-Claude Van Damme, 64, foi acusado de ter mantido relações sexuais com mulheres romenas traficadas. Uma queixa criminal sobre o caso, que teria ocorrido há 10 anos em Cannes, na França, foi registrada recentemente na Direção Romena para a Investigação do Crime Organizado e Terrorismo (DIICOT) contra o ator belga, astro de filmes como "O Grande Dragão Branco" (1988) e "Street Fighter" (1994), entre outros.

Segundo a acusação, Van Damme teria se envolvido conscientemente com mulheres traficadas por uma equipe criminosa liderada por Morel Bolea, um empresário romeno e dono de uma agência de modelos. As supostas vítimas teriam sido oferecidas como "um presente" ao ator. Várias pessoas ligadas ao grupo também estão sob investigação por tráfico sexual.

O advogado Adrian Cuculis, que representa uma das vítimas, atualmente com 26 anos (e que era menor de idade na época), disse à revista People que as mulheres "estavam em estado de vulnerabilidade, com a suspeita de que foram exploradas". Os representantes de Van Damme e a DIICOT foram procurados pela reportagem, mas não responderam.

O caso faz parte de uma investigação mais ampla sobre tráfico de pessoas e de menores, iniciada em 2020 pelo Ministério Público da Romênia.