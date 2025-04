Amin Khader é internado e passa por cateterismo: 'Quase infartei'

O jornalista e humorista Amin Khader, de 69 anos, foi internado no Centro de Terapia Intensiva do Hospital Unimed, no Rio de Janeiro, na terça-feira (1º/4). O artista precisou fazer um cateterismo e disse que "quase infartou".

"Mesmo não sendo sedentário, fazendo aquela corridinha todo dia na praia, eu fiz um cateterismo, tive que colocar quatro stents. Noventa e cinco por cento das veias estavam entupidas. Quase infartei. Estou aqui no CTI cardiológico do hospital Unimed, da Barra da Tijuca. Fica o alerta", disse Amin.

Veja o vídeo:

Cateterismo é um procedimento para diagnosticar ou tratar doenças cardíacas por meio da introdução de um cateter na artéria.

