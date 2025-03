"Com condições!": Influencer diz que aceitaria traição de Neymar

Nayara Macedo, conhecida como Any Awuada, voltou a causar polêmica nas redes sociais ao falar de Neymar. A influenciadora, que alega ter recebido R$ 20 mil para participar de uma festa privada ao lado do jogador, abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e não fugiu de questionamentos espinhosos.

Dentre os comentários de seguidores, um internauta questionou se ela aceitaria estar no lugar de Bruna Biancardi, noiva de Neymar, mesmo sabendo das traições. Sem hesitar, Any deu uma resposta que pegou todos de surpresa.

"Eu ia aceitar com certas condições. Um chifrezinho aqui, me dá uma bolsinha da Hermès. Aprontou aqui? Coloca um helicóptero, um jatinho no meu nome. Descobri uma traição de novo? Quero esse apartamento no meu nome agora. Ia ser assim, amor. Tudo é negociável", disparou.

Além de falar sobre relacionamentos, Any também precisou rebater uma crítica sobre o valor que teria recebido para o suposto encontro com Neymar. Um internauta ironizou o cachê, dizendo que "não pagaria mais que R$ 3 mil", ao que ela respondeu de forma ácida.

"Já viu vendedor da Porsche tentando provar por que o carro vale aquilo? Gente, 20k no job, pra quem tem, não é nada. É caro para quem não tem. Outra coisa, vou gravar e te mando o porquê vale [esse preço], sim", alfinetou.

