Quem são Rachel Sennott e Bowen Yang, apresentadores dos indicados ao Oscar

O anúncio dos indicados ao Oscar ocorreu na manhã desta quinta-feira (23/1), apresentado pelos atores e comediantes Rachel Sennott e Bowen Yang. O evento, que terminou com a indicação de "Ainda estou aqui" nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, foi transmitido ao vivo no YouTube da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

Sennott estreou no cinema com o filme de amadurecimento "Shiva Baby", de 2020, dirigido por Emma Seligman. Mas ela já era conhecida na cena alternativa de comédia em Nova York.

Em 2022, participou do slasher "Morte morte morte", produzido pela A24, e foi citada como destaque do filme pela crítica especializada. Também atuou na comédia dramática "I used to be funny", de 2023, e a série "The idol", ao lado de Lily-Rose Depp e The Weeknd.

Da mesma diretora de "Shiva baby" veio "Bottoms", comédia erótica e de amadurecimento queer estrelada com Ayo Adebri.

Já Bowen Yang é conhecido por "Saturday night live", onde começou como roteirista, e recentemente se destacou como um dos atores de "Wicked". Em 2019, foi promovido ao repertório do programa e viveu vários papéis. Em 2021, foi indicado ao Emmy de ator coadjuvante em série de comédia.

Ele também já apareceu em "Late Nnight with Seth Meyers", além de ter participado de vários programas de televisão, como "The outs" e "High maintenance".