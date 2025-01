Bianca Gismonti, filha do multi-instrumentista e compositor carioca Egberto Gismonti, resolveu homenagear o pai e lança o álbum “Gismonti 70” (Hunnia Records). Ao lado de Julio Falavigna (bateria) e Antonio Porto (baixo, violão e voz na faixa 7), com quem forma o Bianca Gismonti Trio, a pianista construiu um repertório com diferentes períodos da obra do pai, incluindo composições emblemáticas como “O sonho”, gravado pela cantora Elis Regina (1945-1982), e referências instrumentais como “Palhaço” e “Lôro”.



O título do álbum foi dado em 2017, quando Egberto completou 70 anos, porém o disco foi gravado em 2018, em Budapeste, na Hungria. Bianca conta que seria lançado em 2020, mas com a chegada da pandemia se viu obrigada a adiar o projeto que só foi finalizado em 2024, inclusive com fotos ilustrativas para o novo trabalho.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

A pianista conta que queria que as fotos fossem feitas no ambiente onde morou com o pai até aos 19 anos e onde Egberto Gismonti vive hoje, que é na cidade do Rio de Janeiro. “Foi um período de muita emoção, uma vez que as composições traduzem parte da minha história pessoal”, lembra a artista.



Dádiva celestial

Bianca diz que ser filha de Egberto é receber uma dádiva das energias celestiais e ser tão próxima dele significa regar esta dádiva a cada dia. “Seguir escrevendo a história sonora da família Gismonti nos faz acreditar que o cultivo determina que a raiz e as folhas estejam conversando e florescendo em eternidade. A música de meu pai segue representando a minha certidão de nascimento. 'Gismonti 70' é um disco em homenagem a ele.”







Antes de lançar o álbum e ainda durante a seleção do repertório, Bianca rodou com o show “Gismonti 70”, homônimo ao disco, que também faz parte do projeto. A escolha das 11 faixas do álbum não foi tarefa fácil. “Foi difícil chegar a esse repertório, porque Egberto só tem músicas maravilhosas. Houve um critério, claro, com as músicas que eu já tocava, pois comecei tocando com meu pai aos 15 anos. Mas também quis pegar um apanhado de canções como 'O sonho', 'Lôro' e 'Palhaço', e coisas mais da época que eu já tocava, como '7 anéis' e 'Forrobodó'.”



A artista destaca ainda que todas as 11 faixas do álbum foram rearranjadas por ela. "Porém, tem canções que são baseadas nos originais, como 'Forrobodó' e '7 anéis'. Mas 'O sonho', por exemplo, é totalmente diferente. Então, tem arranjos que são muito diferentes dos originais, mesmo aqueles que são similares, pois é uma formação de trio, com piano, baixo e bateria, portanto, há uma sonoridade diferente”, detalha.



Segundo a pianista, Egberto Gismonti acompanhou o projeto e, quando ela estava finalizando os arranjos, “adorou e até deu algumas ideias”. “O disco tem a fonte originária, mas traz muita coisa diferente do original”, afirma.



Bianca relembra que mixaria o disco, presencialmente, em 2020, durante uma turnê, mas com a pandemia teve que adiar o projeto. “Acabei mixando remotamente em 2022 e 2023 e, finalmente, neste ano tirei as fotos e terminei a parte gráfica.”



Turnê

Com o lançamento do álbum, a pianista quer voltar à estrada com o show “Gismonti 70”. “Já percorremos o mundo inteiro com ele. Fizemos turnês na Europa, África, Ásia, Brasil e Argentina, entre outros países da América do Sul. Agora, com o disco, com certeza, faremos uma série de shows em 2025.”



A artista acredita que a música sempre pautou a relação dela com Egberto Gismonti. “Faz parte do nosso dia a dia, é o nosso veículo de comunicação. Meu pai é um instrumentista incrível, singular, virtuoso e pleno em tudo, porque alcançou uma linguagem composicional e intérprete, ou seja, as duas, são muito impressionantes.”



Bianca relembra que Egberto toca piano desde os 5 anos e que, no violão, “foi tentando procurar essa coisa orquestral”. “Por isso também é muito singular, assim como as suas composições para o violão. A linguagem musical dele é única, pois mistura exatamente o seu dizer como criador, compositor e instrumentista.”



REPERTÓRIO

• “7 ANÉIS”

• “O SONHO”

• “PALHAÇO”

• “FORROBODÓ & MARACATU”

• “DOM QUIXOTE & AUTO RETRATO”

• “ÁGUA E VINHO”

• “LÔRO”

• “SANFONA”

• “SAUDAÇÕES”

• “A FALA DA PAIXÃO”

• “RUTH”



“GISMONTI 70”

• Bianca Gismonti Trio

• Hunnia Records

• 11 faixas

• Disponível nas plataformas digitais