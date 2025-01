Para marcar seus três anos de funcionamento, a biblioteca do Centro Cultural Unimed-BH Minas realiza, ao longo deste mês, atividades que visam a estimular e difundir o hábito da leitura.

A primeira delas é a abertura, nesta segunda (6/1), da mostra "Ler na cidade: leitura e leitores ilustrados", com obras de 14 artistas. A curadoria é de Fabíola Farias e Santiago Régis.



Cada artista comparece com uma ilustração que conjuga o contexto dos livros e da leitura com o cenário urbano de Belo Horizonte.



Régis, que é ilustrador, conta que foi convidado por Fabíola para contribuir na montagem e na concepção da mostra.



"Pensamos em quem já estivesse inserido no meio literário, onde trabalhamos já há algum tempo, eu como ilustrador e Fabíola como fomentadora cultural. Pegamos homens e mulheres de diferentes gerações que têm esse contato com a literatura e que residem em BH", diz.



Amma, Angelo Abu, Anna Cunha, Anna Göbel, Bruna Lubambo, Carol Rossetti, Carol Fernandes, Estevam Gomes, Mariângela Haddad, Marilda Castanha, Nelson Cruz, Rebeca Prado e Rubem Filho foram os artistas escolhidos.



"Chegamos para essas pessoas e falamos: pense na literatura como direito humano, relacionando o contexto literário e a cidade de Belo Horizonte. A partir disso, cada um pensou nessa relação à sua maneira para criar as ilustrações", diz Régis, que também participa com uma obra.



Interpretação de texto

"Quando pensamos em um livro ilustrado, o comum é pegarmos o texto e fazermos a nossa interpretação, desenhando a partir do nosso entendimento, não necessariamente sendo fidedigno, com uma tradução literal do que está escrito. Quisemos que as ilustrações e a exposição, de modo geral, seguissem esse jogo", comenta. Ele chama a atenção, ainda, para a variedade de técnicas e materiais empregados na criação das obras.



Régis salienta que cada ilustrador trabalha de uma maneira diferente. Ele diz que a exposição reúne de aquarelas e outras técnicas tradicionais a desenhos digitais.

"O Nelson Cruz, por exemplo, que é de uma geração já muito consolidada, trabalhou com acrílica. Outros artistas trabalharam com colagens, como é o caso da Anna Göbel, e teve quem trabalhasse com ilustração digital, como eu, a Anna Cunha e o Rubem Filho", cita.



Sobre seu próprio trabalho, ele revela que sempre parte de experiências pessoais. "Gosto de inserir meu contexto, seja ilustrando para um livro ou não. Sou uma pessoa que gosta de pegar ônibus, faço uso do transporte coletivo e leio muito durante os deslocamentos. Pensei nisso para a exposição, fazendo uma relação com o coelho de 'Alice no País das Maravilhas', então a obra é um coelho gigante no ônibus lendo um livro", diz o artista, que também ficou responsável pela identidade visual da mostra.



Oficinas e narração

Neste mês, o Centro Cultural Unimed-BH Minas promove na Sala Multimeios outras atividades voltadas para crianças, como a oficina "Meu livro na ponta dos dedos", com Júlia Felix Azeredo (nesta terça-feira, 7/1), a oficina "Criando em três tempos: ilustração e movimento", com Cecília Castanha (dias 13/1 e 15/1) e a narração de história "Inspire seu coração", com Michele Muniz (dia 23/1).



"LER NA CIDADE: LEITURAS E LEITORES ILUSTRADOS"

Exposição em cartaz a partir desta segunda-feira (6/1) até 6/2, Na biblioteca do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Visitação de segunda a sexta, das 6h às 22h, sábados, domingos e feriados, das 6h às 20h. Entrada franca.