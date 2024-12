Com 15 anos de carreira, o carioca Leo Russo gravou sambas autorais e releituras de clássicos do gênero

O repertório de “A gente merece”, novo álbum do cantor e compositor carioca Leo Russo, reúne a nata do samba: Rildo Hora, Moacyr Luz, Xande de Pilares, Cartola, Wilson das Neves, Paulo César Pinheiro, Luiz Carlos da Vila e Wilson Moreira.



Entre as 14 faixas, “João do Meier” homenageia o sambista carioca João Nogueira (1941-2000). “Sempre fui muito fã dele, desde criança, além de Zeca Pagodinho, Chico Buarque e Cartola. Ouvi muito João e Zeca”, conta Leo. A letra cita as ruas do bairro carioca do Meier, onde Nogueira nasceu e criou o Clube do Samba.



Com 14 faixas, o álbum traz as participações de Raimundo Fagner, Xande de Pilares, Mauro Diniz, Moacyr Luz e Toninho Geraes. Os arranjos são assinados por Rildo Hora, Paulão Sete Cordas e Alessandro Cardozo.



“Eu estou completando agora 15 anos de carreira. Tinha dúvidas sobre o meu 'start', o início de tudo. Achava que a contagem partia do primeiro álbum, mas alguém me disse: 'É quando se recebe o primeiro cachê'. Então, a carreira começou em 2009, quando fiz um show de abertura na Lapa, no Rio de Janeiro”, diz.



O primeiro disco de Leo Russo, batizado com o nome dele, foi lançado em 2013. Produzido pelo respeitado Rildo Hora, contou com a participação de Beth Carvalho (1946-2019), que o artista considera sua “madrinha”.



“De lá para cá, tenho feito vários shows pelo Brasil. Em 2017, participei do Prêmio da Música Brasileira com o álbum 'Canto do Leo', mas perdi para Roberto Carlos”, afirma Russo, que venceu o concurso de novos talentos do Carioca da Gema, na Lapa.



Intérprete e compositor, o carioca gosta de cantar músicas de autores de quem é fã, o que faz em seu novo disco. Inclusive, guarda consigo parcerias com mestres do samba, como o portelense Monarco (1933-2021). “Era um amigo querido. Segundo a viúva, dona Olinda, a última música que ele fez foi comigo, 'Cadê você, paixão'. Gravei essa com a participação do Mauro Diniz, filho dele”, comenta.



Com Moacyr Luz, outro bamba, Russo compôs “Isabella”. “É um partido-alto que adorei, Moa é um craque”, diz. Leo também é parceiro de Xande de Pilares.



“Fiz sete músicas com o Xande, mas só três entraram no novo álbum. Uma delas, o Fagner mandou a melodia, eu e o Xande colocamos a letra. É um samba lindo chamado 'Coração sem par'”. As outras duas são “Encanto encantador” e “Nem que”.



A faixa-título “A gente merece”, parceria de Russo com Leo Peres, traz mensagem positiva, ele ressalta. “A gente merece sonhar, merece o lugar perfeito e merece o amor. A gente merece samba, merece ouvir Luiz Carlos da Vila e Cartola, que regravei nesse álbum. Merece ouvir Wilson Moreira, saudoso compositor que também regravei agora. A música dele, 'Alô gatinha', era do repertório do Zeca Pagodinho nos anos 1990”, comenta.

Fagner em ritmo de samba



Outra canção do disco de Russo é um sucesso de Fagner: “Revelação”, de Clodo Ferreira. “Gravei essa em ritmo de samba, já vinha cantando a música em meus shows. Tenho muitas raízes nordestinas, principalmente no Ceará”, conta.



O belo-horizontino Toninho Geraes também está presente no álbum, cantando “Encanto encantador” com Leo Russo.



“A GENTE MERECE”

• Disco de Leo Russo

• 14 faixas

• Disponível nas plataformas digitais