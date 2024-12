Uma anedota simbólica envolvendo um mineiro e um português teve contornos de um conto de Jorge Luis Borges na despedida da escritora Beatriz Sarlo (1942-2024), na última quinta-feira (19/12), em Buenos Aires.

No velório daquela que é considerada uma das mais importantes intelectuais argentinas das últimas décadas, morta aos 82 anos em decorrência de um AVC, a leitura de um poema equivocadamente atribuído a Fernando Pessoa acertou em cheio a obra de Sarlo, permeada por reflexões em torno do papel da memória coletiva e da autoria na literatura.

Os versos, na verdade, são um excerto do romance “O encontro marcado” (1956), ambientado em Belo Horizonte e que tem como material as memórias em tom ficcional de outro Fernando, o Sabino (1923-2024).

“A certeza de que estamos começando/A certeza de que é preciso continuar/A certeza de que podemos ser interrompidos/antes de terminar”, foram as palavras proferidas durante o funeral de Sarlo, em espanhol, citando como autor o poeta português.

O texto foi compartilhado na rede social X pelo escritor argentino Martín Felipe Castagnet. Mas foi outro escritor, desta vez o mato-grossense Joca Reiners Terron, que matou a charada: era um trecho retirado da obra-prima de Sabino.

Eduardo Marciano

Terron achou algo estranho na citação atribuída a Pessoa, pois, segundo ele, o texto não combinava com o estilo de nenhum dos heterônimos do português. Uma busca rápida na internet confirmou que se tratava de uma frase do personagem Eduardo Marciano, de Fernando Sabino.

O autor de “A morte e o meteoro” compartilhou a descoberta, também no X. “Os críticos literários, aparentemente, têm material para se divertirem até mesmo no pós-vida”, brincou Terron, em entrevista ao Estado de Minas.

O caso remete a uma das principais preocupações da Casa Fernando Pessoa, em Lisboa, que cuida da preservação do legado do poeta português – e de Ricardo Reis, Álvaro de Campos e Alberto Caeiro, alguns dos heterônimos dele. A instituição tenta, há anos e com muitos insucessos, interromper a avalanche de textos equivocadamente atribuídos a Pessoa e que circulam como pequenas pílulas literárias desde o advento da internet.

Segundo Ricardo Belo de Morais, técnico da biblioteca da Casa Fernando Pessoa, o texto citado no funeral de Sarlo que transformou a prosa de Sabino em versos quebrados é um dos mais recorrentes e datado antes mesmo das redes sociais.

“Circula em cadeias de correio eletrônico desde pelo menos 1990, sendo reproduzida na imprensa e em alguns livros desde antes disso”, explica. Segundo ele, são dezenas de “vírus” literários pessoanos, compartilhados por leitores bem-intencionados, mas pouco familiarizados com a obra do português. “Muitas vezes porcarias banais do pior da autoajuda, como se fossem o melhor filé mignon do mundo”, diz.

Engano recorrente

O mesmo texto lido no funeral de Beatriz Sarlo já apareceu em redes sociais de celebridades brasileiras, indicando como autor o poeta português. “Muita gente usou esse texto durante a pandemia, mas ele é do ‘Encontro marcado’”, afirma Bernardo Sabino, filho do romancista mineiro.

Em janeiro, um decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva instituiu 2024 como o Ano Nacional Fernando Sabino. O escritor também ganhou, na semana passada, um memorial na capital mineira, com uma exposição permanente e um centro de pesquisa. Segundo Bernardo, o próprio Sabino tem também seus apócrifos circulando na internet.

A anedota da confusão entre escritores no funeral dialoga diretamente com o trabalho de Beatriz Sarlo, explica Davis Diniz, professor de literatura da UFMG e doutor pela Universidade de Buenos Aires (UBA), onde a ensaísta argentina lecionava. Um dos principais objetos de estudo de Sarlo é o autor argentino Jorge Luis Borges (1899-1986), tema do livro “Um escritor na periferia”, publicado por ela em 2008.

Era em torno de apócrifos que boa parte do mundo “borgeano” orbitava, com resenhas de livros inexistentes – títulos que enganavam até mesmo o amigo Adolfo Bioy Casares (1914-1999), que os encomendava inutilmente nas livrarias de Buenos Aires. Em 2016, o próprio Borges foi alvo de frases enganosamente atribuídas a ele e que foram impressas pelo governo argentino em cartazes afixados no metrô da capital portenha, lembra Diniz.

É aí que aparece a leitura de Sarlo sobre a memória, como algo que é coletivamente ressignificado no presente. Segundo o professor da UFMG, no caso de Sabino – autor pouco conhecido na Argentina –, ele toma outras dimensões, quando atribuído ao cânone europeu de Pessoa. O caso também suscita debates num mundo soterrado pela avalanche de informação, em que a autora de “Tempo passado” procurava formas de inovar e trazer debates arejados em meio à saturação, atuando também como articulista na mídia.

“Esse episódio tem algo de muito ‘borgeano’ pelo fato de dar ao Sabino um lastro que é da obra do Fernando Pessoa”, afirma Davis Diniz. “Esses equívocos talvez sejam modos de dinamizar a repetição eterna do cânone literário”, diz. Resta saber se a anedota vai servir para enfim levar a obra de Sabino ao país vizinho: uma rápida busca no site da Biblioteca Nacional da Argentina retorna apenas três livros do escritor mineiro no acervo (“Encontro marcado”, “Menino no espelho” e “O homem nu”) – nenhum deles em espanhol.