O escritor Ricardo Righi lança o romance “Paris Caraíva” (Editora e-galaxia), neste sábado (21/12), às 14h, na Livraria Quixote (Rua Fernandes Tourinho, 274, Savassi). A data carregada de simbolismos – solstício de verão e aniversário de 50 anos do autor – marca a apresentação da obra que nasceu de transformações profundas vividas por Righi nos últimos anos, culminando em um trabalho que funde ficção, memória e arte.

O ponto de partida para o livro foi o período em que o autor, confinado em Paris durante a pandemia, enfrentou o adoecimento pela COVID-19 e sequelas cognitivas. Esta experiência pessoal se transformou em literatura, dando lugar ao narrador que carrega o nome do escritor, mas se movimenta entre o real e o imaginado.

Um dos destaques do romance é a ligação do narrador com a ancestralidade, representada pelo retrato de seu avô, pintado por Alberto da Veiga Guignard.

Curiosidade: Alencar Perdigão, personagem do romance, é um dos proprietários da Quixote, responsável pela publicação do primeiro livro de Righi, “Poeirópolis” (2018).

O e-book está disponível nas plataformas. O livro físico custa R$ 69,90, à venda na Quixote ou pelo WhatsApp (31) 98676-1007.