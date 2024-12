Fernanda Lima está sendo cogitada para substituir Ana Paula Padrão como apresentadora do MasterChef

Fernanda Lima está sendo cogitada para substituir Ana Paula Padrão como apresentadora do MasterChef, reality culinário da Band, a partir de maio de 2025. As negociações entre as partes já estão em andamento.

Fernanda encerrou seu contrato com a Globo em 2022, e sua entrada na Band marcará o retorno da modelo à TV aberta.

A emissora do Grupo Bandeirantes vê com bons olhos a chegada de Fernanda, acreditando que sua presença pode trazer uma nova identidade ao programa.

Diversos fatores levaram a Band a optar pela saída de Ana Paula Padrão do quadro de apresentadores. Um deles foi a experiência de Fernanda Lima com a culinária, já que a esposa de Rodrigo Hilbert e proprietária do restaurante Maní, em São Paulo, tem conhecimento que pode agregar ao programa.

Além disso, a Band planeja retornar com uma atração especial: a competição entre chefs profissionais, prometendo uma das temporadas mais diversificadas da história do programa.