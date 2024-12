Coral Ars Nova, sob regência do maestro Arnon Oliveira, apresenta reportório natalino gratuito ao longo do mês de dezembro

Um órgão estragado em 1818 influenciou a composição de uma das músicas natalinas mais populares do mundo, “Noite feliz”. Originalmente intitulado “Stille nacht”, em alemão, o poema escrito pelo padre Joseph Mohr foi musicado por Franz Xaver Gruber após o sacerdote notar que o órgão da paróquia de Oberndorf, na Áustria, estava com defeito.

Sendo necessária a presença de um canto durante a missa de Natal daquele ano, Mohr se lembrou do poema que havia escrito e o levou a Franz Gruber para que o compositor criasse uma melodia que pudesse ser entoada pelos fiéis. A canção caiu no gosto do público e, durante os séculos seguintes, foi difundida ao redor do mundo. Hoje, “Stille nacht” já foi traduzida para mais de 300 idiomas.

“‘Noite feliz’ foi criada para apresentação em uma igreja pequena e composta por um músico cuja obra, até hoje, é pouco conhecida. No entanto, a melodia simples conquistou o mundo, demonstrando que, muitas vezes, as composições mais singelas são as mais apreciadas”, comenta o maestro do Ars Nova - Coral da UFMG, Arnon Oliveira.

“Banquete de vozes do Natal”, série de concertos natalinos do Ars Nova, estreia a temporada festiva no Conservatório UFMG, nesta quarta (11/12), às 19h30. No repertório, obras sacras, como a já citada “Noite feliz”, “Regina coeli, K. 276”, de Mozart, e “O Holy night”, de Adolphe Adam.

“As músicas do Natal surgem no contexto sacro. Tudo que girava em torno do Natal provocava nas comunidades a necessidade de compor obras que fossem entoadas nas missas em comemoração ao nascimento de Jesus. É o que a Igreja Católica chama de ‘Missa do galo’. Com isso, vários compositores ao longo da história escreveram canções pensando neste momento em específico”, explica o maestro.

Obras de compositores brasileiros foram incluídas no programa. É o caso de “Magnificat”, de Heitor Villa-Lobos, e “Linda estrela”, do mineiro natural de Baependi Nelson Salomé. Composições eruditas contemporâneas também são valorizadas, como, por exemplo, “O magnum mysterium” e “Sure on this shining night”, ambas do norte-americano Morten Lauridsen.

“Alleluia”, de Eric Whitacre, “O salutaris hostia”, de Erik Esenvalds, e a popular “Jingle bells”, de James Pierpont, completam o repertório da noite.

A série “Banquete de vozes do Natal” é realizada no âmbito das comemorações do Centenário da Escola de Música da UFMG. Nos próximos dias 16, 18 e 19, o Auditório da Reitoria da UFMG, no campus Pampulha, o Museu das Minas e do Metal e a Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem recebem, respectivamente, o "Concerto de Natal" gratuito do Ars Nova.

“BANQUETE DE VOZES DO NATAL”

Concerto natalino do Ars Nova - Coral da UFMG. Nesta quarta-feira (11/12), às 19h30, no Conservatório UFMG (Avenida Afonso Pena, 1.534, Centro). Entrada gratuita.