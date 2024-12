Eduardo Brandão, tradutor de obras de literatura, ciências humanas e infantojuvenis, morreu nesta quinta-feira (5/12), aos 78 anos.





"O Corcunda de Notre Dame", de Victor Hugo, "A Casa do Silêncio", de Orhan Pamuk, e "2666", de Roberto Bolaño, são alguns dos mais de cem livros que ele traduziu em editoras como a Companhia das Letras.





Ao comunicar sobre a morte do tradutor, pelas redes sociais, a casa o chamou de "mestre dos trocadilhos" e afirmou que ELE "deixa um legado de amor aos livros e de imenso respeito aos autores e à literatura."





Passando de Rousseau e Balzac a "Tintim" e Becky Bloom, Brandão dizia que "Os Detetives Selvagens", de Bolaño, foi o mais difícil que traduziu.





"Eu tive uma sorte danada com esse livro, porque acabei encontrando uma pessoa que me ajudou. Mandei um email para essa moça. Ela conheceu o Bolaño lá no México e era da região onde se passava boa parte das histórias do livro", contou ele em entrevista em 2010.





O carioca começou a se dedicar à tradução a partir da década de 1970, depois de trabalhar como repórter do jornal diário Correio da Manhã de 1966 a 1968.