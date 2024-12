Thullio Milionário, dono do hit "Casca de bala", ficou em 9º lugar, com clipe que acumula 131 milhões de visualizações

O YouTube divulgou na última terça-feira (3/12) os videoclipes mais assistidos de 2024. No Brasil, o funk, sertanejo e gospel dominaram o top dez.





Em primeiro lugar aparece o vídeo de "The Box Medley Funk 2", música feita pelo DJ Oreia e os MCs Brinquedo, Cebezinho, Tuto e Laranjinha, com mais de 269 milhões de visualizações.

Depois, com 194 milhões de cliques, está "Gosta da Rua", numa versão ao vivo música da dupla sertaneja Felipe e Rodrigo. Sertanejo aparece também no terceiro lugar, com a gravação de uma apresentação de "Dois Tristes", sucesso de Simone Mendes, vista 185 milhões de vezes.





Shows ao vivo se destacaram no restante do top dez, ocupando também o quinto e sexto lugar da lista. Veja ela completa a seguir.





Os dez clipes mais vistos no Youtube em 2024





1. 'The Box Medley Funk 2', de MC Brinquedo, DJ Oreia MC Cebezinho, MC Tuto e MC Laranjinha





2. 'Gosta de rua', de Felipe e Rodrigo





3. 'Dois tristes', de Simone Mendes





4. 'Passa lá em casa Jesus', de Kailane Frauches





5. 'Me leva pra casa/ Escrito nas estrelas/ Saudade', de Lauana Prado





6. 'Torre Eiffel', de Manu e a dupla Guilherme e Benuto





7. 'Bênçãos que não têm fim', de Isadora Pompeo





8. 'Melhor vibe', de MC Ryan SP, Filipe Ret, Caio Luccas, Chefin Dallas e Rocco





9. 'Casca de bala', de Thullio Milionário





10. 'Haverá sinais', de Jorge & Mateus e Lauana Prado