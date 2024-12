SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator americano James van der Beek, de 47 anos, conhecido pelo papel de Dawson na série "Dawson's Creek", anunciou nas redes sociais que está vendendo produtos para custear o tratamento de seu recente diagnóstico de câncer colorretal.





Van Der Beek, também famoso pelo filme "Marcação Cerrada" ("Varsity Blues"), fez o anúncio no Instagram na semana passada, quase três semanas após revelar sua doença em uma entrevista à revista People.





O ator compartilhou fotos no Instagram vestindo uma camisa esportiva do filme enquanto segurava uma bola de futebol americano e apresentou o produto lançado para arrecadar fundos.





"100% dos meus lucros líquidos irão para famílias que estão se recuperando do fardo financeiro do câncer (incluindo a minha própria)", escreveu no Instagram.





As camisas assinadas apresentam o nome de seu personagem, o quarterback Jonathan "Mox" Moxon, do filme de 1999. Camisas não assinadas custam US$ 40 (cerca de R$ 240), enquanto as autografadas estão disponíveis por US$ 80 (cerca de R$ 480).





No início do mês passado, o ator disse que conta com o apoio da família para lidar com a doença e que "tem tomado os passos necessários para resolvê-la". Ele se diz otimista.

O maior papel de Van der Beek foi como protagonista de "Dawson's Creek", que foi ao ar de 1998 a 2003 nos Estados Unidos. A série narrava a jornada de amadurecimento de uma turma de jovens que vivia em uma cidadezinha de Massachusetts.