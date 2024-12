A Marinha do Brasil confirmou a morte de um passageiro no cruzeiro MSC Seaview, ocorrida na tarde desse sábado (30/11), nas proximidades da Ilha do Maia, em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro.

A vítima foi identificada como João A. de Almeida, de 41 anos. A causa da morte ainda não foi divulgada pelas autoridades.

O Comando do Primeiro Distrito Naval informou que a Delegacia da Capitania dos Portos de Angra dos Reis foi acionada para investigar o caso. A equipe coletou informações para a elaboração de um Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN). Após conclusão, o inquérito será encaminhado ao Tribunal Marítimo.

Em nota, a empresa MSC Cruzeiros, responsável pela embarcação, confirmou e lamentou a morte ocorrida durante o cruzeiro temático “Maiara & Maraisa em Alto Mar”, fretado pela empresa PromoAção.

“A equipe médica respondeu de forma imediata e foi dado todo suporte necessário à família que viajava com o hóspede. Nossos pensamentos e orações estão com a família neste momento difícil”, conta a nota da MSC Cruzeiros.

O caso segue em investigação, e novas informações devem ser divulgadas à medida que o inquérito avança.