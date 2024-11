CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - "Moana 2", continuação do sucesso da Disney que estreou em 2016, chegou aos Estados Unidos com um voluptuoso público, superando 'Wicked' e 'Gladiador 2", líderes de bilheteria na semana passada.





No primeiro dia de exibição, o filme infantojuvenil alcançou a marca de R$ 57 milhões em vendas nos cinemas, o que ultrapassa o primeiro fim de semana de seu antecessor, que arrecadou R$ 56 milhões à época do lançamento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Walt Disney Animation Studios (@disneyanimation)





Há um fator favorável à nova estreia norte-americana: o feriado de Ação de Graças, que facilita a ida das famílias ao cinema.





O sucesso protagonizado nos EUA se repete no Brasil, onde o longa infantil superou, logo no lançamento, também a bilheteria de 'Ainda Estou Aqui', nacional que caiu nas graças do público e já levou mais de 2 milhões de pessoas ao cinema -até então era o filme mais assistido.





Há um fator que pesa a favor da animação: a disponibilidade em mais de 1,7 mil salas de cinema Brasil afora, número bem superior ao da produção brasileira. O filme chegou às salas brasileiras na quinta-feira (28/11).





Há uma expectativa peremptória com a nova produção da Disney. A criadora estima uma bilheteria de US$ 175 milhões nos cinco primeiros dias de exibição. Outros estúdios projetam até R$ 200 milhões no mesmo período.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





É certo que o sucesso do filme o levará à maior bilheteria da história em época de Ação de Graças, superando 'Frozen 2' (2019), que arrecadou US$ 125 milhões nos primeiros dias nas salas de cinema.