Chegando ao último mês do ano, estúdios nacionais e internacionais ainda têm grandes filmes a serem lançados.

Confira a seguir três longas com estreia marcada para o final de 2024.

"Mufasa: O rei leão" (19/12)

Dirigido por Barry Jenkins, o filme live-action irá contar a história de origem do leão Mufasa (Aaaron Pierre) antes de se tornar rei. Narrada pelo macaco Rafiki (John Kani) para a jovem leoa Kiara, filha de Simba (Donald Glover) e Nala (Beyoncé), a história revela como Mufasa era, na verdade, um filhote órfão e solitário que muda de vida ao conhecer o herdeiro Scar (Kelvin Harrison Jr).

A relação entre os irmãos, conturbada em "O rei leão" (1994), parece amistosa, até que a trama desenvolva as razões que levaram o protagonista a se tornar rei no lugar do outro. Timão (Billy Eichner) e Pumba (Seth Rogen) retornam ao filme durante a narração de Rafiki para adicionar humor a história.

"O Auto da Compadecida 2" (25/12)

Quase 25 anos após o lançamento do primeiro filme, João Grilo (Matheus Nachtergaele) e Chicó (Selton Mello) retornam para uma nova trama dirigida por Guel Arraes.

A cidade de Taperoá, que acreditava na morte de João Grilo, o recebe como uma espécie de celebridade divina ao vê-lo vivo ao lado de Chicó. Agora, o personagem vai ser disputado por dois políticos locais que querem usar sua fama para conquistar as eleições.



Desta vez, o papel de Nossa Senhora, antes interpretado por Fernanda Montenegro, 95, ficará a cargo de Taís Araújo.

"Sonic 3: O filme" (25/12)

O filme dará continuidade a história iniciada em 2020, quando foi lançado o primeiro live-action do famoso personagens dos videogames. Agora, Sonic (Ben Schwartz), Knucles (Idris Elba) e Tails (Colleen O'Shaughnessey) se juntam para proteger a Esmeralda Mestre, relíquia do universo, enquanto fogem de militares.





Prometendo muita ação, o filme também desvendará novos segredos de Sonic e Dr. Eggman (Jim Carrey) após a batalha do último filme.