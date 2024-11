No livro, Marcelo utiliza as lembranças da mãe para traçar a história do desaparecimento de seu pai, o então deputado federal Rubens Paiva, durante a ditadura militar no Brasil

O livro "Ainda estou aqui", escrito por Marcelo Rubens Paiva, está pela segunda semana consecutiva na lista dos mais vendidos da Amazon brasileira. A obra deu origem ao filme homônimo de Walter Salles e que, há menos de um mês de seu lançamento, já arrecadou mais de R$ 42 milhões em bilheterias nos cinemas nacionais.

Na última sexta (22/11), o livro estava em primeiro lugar na categoria "Biografias e casos reais", posição mantida até hoje, e em quinto lugar na lista geral de mais vendidos, ocupando agora a 11ª posição.

A Amazon confirmou, para o Correio Braziliense, que as vendas do livro tiveram “um aumento de 16.600% de novembro do ano passado para esse”.

Além deste livro, Marcelo é autor de "Blecaute", "Do começo ao fim" e "Feliz ano velho" (best-seller em que relata o acidente que o deixou tetraplégico).