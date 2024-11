Entre as faixas do álbum está “Vou Festejar”. A música de Jorge Aragão se tornou um clássico do samba que passou a ser entoado em carnavais e por torcidas em estádios de futebol. O disco traz ainda canções de lendas do gênero, como Cartola, Martinho da Vila, Candeia, Nelson Cavaquinho e Monarco.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jorge Aragão - cuja apresentação encerraria as comemorações do Dia Nacional do Samba, no Rio de Janeiro - cancelou o show deste domingo (1°) após ser internado.

O sambista de 75 anos faria um show no festival Cidade do Samba, no centro da capital fluminense, mas teve um quadro de colecistite aguda.





"De acordo com boletim médico emitido pelo Dr. Silvio José Martins, do Hospital São Lucas Copacabana, Aragão teve um quadro de colecistite aguda e passa por alguns exames no local. O sambista, junto com sua equipe, pede desculpas a todos que aguardavam com entusiasmo o encontro com ele. E espera estar com a saúde totalmente recuperada logo em breve, para voltar para sua rotina de trabalho", divulgou a assessoria do cantor.