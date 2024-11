Datena deixou a Band após mais de 20 anos na emissora. A Band confirmou o fim do contrato "em comum acordo" com o apresentador.

"Datena comandou com sucesso e grande audiência durante anos o programa Brasil Urgente, assim como participou brilhantemente de coberturas esportivas e programas de entretenimento. A Band reforça o enorme carinho por Datena e os laços de amizade com o profissional, que tem uma trajetória de enorme êxito no Grupo Bandeirantes há mais de 20 anos", diz a emissora, em nota.





A reportagem procurou Datena, caso o apresentador deseje se manifestar sobre o assunto. Caso haja retorno, a nota será atualizada.





No final de outubro, a Band havia determinado que Datena não voltaria mais ao Brasil Urgente. "Em comum acordo, o comunicador deixa a apresentação do Brasil Urgente, atração que comandou com maestria e grande audiência. [...] "Para 2025, a emissora já discute com José Luiz Datena a criação de projetos no entretenimento, área em que ele já atuou com sucesso", informou a emissora, na ocasião.





Datena estava na Band desde 2003. Nesses 20 anos, o apresentador passou brevemente pela Record em 2011, mas logo voltou ao canal. Ao longo de sua carreira na Band, apresentou, além do Brasil Urgente, programas como "No Coração do Brasil", "Quem Fica em Pé?" e "Agora é Domingo".