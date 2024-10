SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - José Luiz Datena (PSDB) exagera ao dizer que 120 milhões de pessoas morreram na China durante o regime de Mao Tsé-tung. Algumas cifras estimadas por especialistas apontam entre 20 e 60 milhões de mortos entre os anos de 1958 e 1962, apesar de não haver estatística oficial.





Datena também erra ao falar sobre Josef Stalin. Estima-se que cerca de 20 milhões de pessoas, não 70 milhões, morreram ao longo do regime de Stalin na União Soviética, de 1927 a meados de 1953.

Datena afirmou no debate que "nos extremos só tem coisa ruim. O comunismo de extrema esquerda do Stalin, do Trótsky, do Lenín. O Stálin matou 70 milhões de pessoas. O Mao Tsé-tung matou de fome mais de 120 milhões de pessoas."