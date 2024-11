Com sua viola, Chico Lobo preserva as raízes da cultura popular mineira

Nos dias 14 e 15 de dezembro, o Parque Municipal Américo Renné Giannetti será ocupado pelo Festival Música no Parque, com shows de viola sertaneja, MPB, música instrumental e pop rock. Com programação gratuita, o local será palco do violeiro Chico Lobo e da sambista Adriana Araújo, entre outros artistas.

Além dos shows, o evento vai oferecer agenda diurna diversa para todos os públicos, incluindo aqueles com necessidades especiais. A Cia. Internacional Bloconeco, do marionetista Catin Nardi, promete novidades para as crianças.

Paralelamente à programação cultural, o festival terá feira do produtor rural. O público vai encontrar cafés, doces, queijos, cachaças e quitutes. Confirmaram presença os restaurantes Bittaca, Expetaculo, Jeremias, Boivindo e Pizzaria Panorama, oferecendo os autênticos sabores de Minas Gerais.

Sustentabilidade

Realizado numa das áreas verdes mais importantes da capital mineira, o Festival Música no Parque tem a sustentabilidade como um de seus compromissos. Organizadores prometem adotar práticas como a coleta seletiva, para reduzir o impacto ambiental do evento.





De acordo com a organização, a principal mensagem do evento é a necessidade de preservação dos parques, importante patrimônio público de Belo Horizonte. Ações serão promovidas para conscientizar o público sobre a importância de cuidar desses espaços.

O Festival da Música tem patrocínio da Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Belotur, com o apoio da Abrasel, Emater e cervejaria Amstel.

Programação

Sábado (14/12)

10h: Apresentação da Cia Internacional Bloconeco de Catin

12h: Orquestra Mineira de Viola

14h: Banda Saideira faz tributo ao Skank

16h: Adriana Araújo



Domingo (15/12)

10h: Apresentação da Cia. Internacional Bloconeco de Catin

12h: Tria Áras

14h: Ramonesmania

16h: Chico Lobo

FESTIVAL MÚSICA NO PARQUE

Nos dias 14 e 15 de dezembro, a partir das 10h, no Parque Municipal Américo Renné Giannetti (Avenida Afonso Pena 1.377, Centro). Entrada franca, com retirada de ingressos pela plataforma Sympla.