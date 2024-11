Nascido em BH, Fernando Sabino com Otto Lara Resende, Murilo Rubião e Hélio Pellegrino, personagens de "O encontro marcado", romance de Sabino sobre a capital mineira

A relação entre o escritor mineiro com a cidade natal é tema da nova edição da Revista da Academia Mineira de Letras (AML), que também traz o dossiê “Chico Buarque: 80 anos”, além de discursos de posse e recepção dos novos acadêmicos – o poeta e músico Ricardo Aleixo, o jornalista e escritor Carlos Herculano Lopes e o cientista Paulo Beirão.



“A partir dos dossiês, a revista aprofunda o tratamento de assuntos específicos”, conta Rogério Faria Tavares, presidente emérito da AML e editor da publicação. “Já tivemos dossiês de literatura indígena e africana, sobre autoras de Minas Gerais e sobre literatura e psicanálise”, explica.



O lançamento da revista, com cerca de 400 páginas, ocorrerá neste sábado (30/11), às 10h, na sede da instituição. Ela será distribuída gratuitamente ao público. Posteriormente, os textos ficarão disponíveis no site da AML.



O dossiê “Literatura e cidade natal”, organizado por Tavares, reúne 12 ensaios dedicados a explorar a relação de escritores com sua terra. São eles: Carlos Drummond de Andrade e Itabira; Pedro Nava e Juiz de Fora; Helena Morley e Diamantina; Adélia Prado e Divinópolis; Darcy Ribeiro e Montes Claros; Dantas Mota e Aiuruoca; Lina Tâmega Peixoto e Cataguases; Fernando Sabino e Belo Horizonte; Conceição Evaristo e BH; Lúcio Cardoso e Curvelo; Maria Lacerda de Moura e Barbacena; Carolina Maria de Jesus e Sacramento.



“Ao montar a lista de nomes, definimos um critério muito relevante, que diz respeito à igualdade de gênero. Por isso o dossiê vai tratar de seis autores e seis autoras. Também buscamos mesclar escritores clássicos do cânone mineiro, como Drummond, Pedro Nava e Fernando Sabino, com autores que foram, de certa maneira, apagados da história, como Lina Tâmega Peixoto, Helena Morley e Maria Lacerda de Moura. A AML tem a missão de resgatar nomes esquecidos da literatura”, afirma Tavares.

O multiartista Chico Buarque



No segundo dossiê, Ana Maria Clark Peres analisa a vasta obra de Chico Buarque, que é compositor, cantor, dramaturgo e escritor.



“Chico Buarque é um dos nomes mais importantes da cultura brasileira no século 20. O dossiê revela as múltiplas faces de sua produção artística, tanto musical, como compositor de canções populares, quanto como dramaturgo e escritor. Buscamos oferecer a face de um Chico plural, que não se esgota em um ou outro aspecto”, conclui Tavares.

Outros lançamentos

O jornalista e fotógrafo Cezar Félix vai autografar, neste sábado (30/11), novas edições dos livros “As muitas Minas e a vastidão dos Gerais”, “Minas de tantos Geraes” e “Minas de tantos Geraes – volume 2”. Eles somam 900 páginas e 750 ensaios fotográficos, que exploram paisagens naturais e o patrimônio arqueológico, histórico e cultural do estado. Das 10h às 18h, no Espaço 476 (Rua Santo Antônio do Monte, 476, Santo Antônio).







Duas obras políticas de Platão, “A República” e “As Leis”, são analisadas pela filósofa e professora Dulce Reis em seu novo livro, “Educação para a cidadania como mediação entre indivíduo e cidade: por uma leitura de 'A República' e 'As Leis' fiel ao texto de Platão” (PUC Minas).

O lançamento ocorrerá neste sábado (30/11), das 11h às 14h, na Livraria da Rua (Rua Antônio de Albuquerque, 913, Funcionários).



REVISTA DA AML

Lançamento neste sábado (30/11), às 10h, na Academia Mineira de Letras (Rua da Bahia, 1.466, Lourdes). Entrada franca.

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria