Os sapatos que a atriz Judy Garland usou em “O mágico de Oz” (1939), roubados há quase 20 anos e recuperados em 2018, serão leiloados no próximo sábado (7/12), em Dallas, nos Estados Unidos.

Cobertos de lantejoulas vermelhas, os sapatinhos da personagem Dorothy são lendários “porque o filme é um clássico cult conhecido no mundo todo”, diz Nikki Hale, encarregada de projetos especiais da casa de leilões Heritage, cuja sucursal em Londres os expõe atualmente.



Lances podem chegar a US$ 3 milhões no pregão online (R$ 17,9 milhões, com o dólar a R$ 5,97). Só restam quatro pares das filmagens. Guardados no Museu Judy Garland, em Grand Rapids, cidade natal da atriz em Minnesota, os sapatos desapareceram em 2005.

Judy Garland usa os famosos sapatinhos vermelhos como a personagem Dorothy no cartaz do filme O mágico de Oz Warner Bros/reprodução



Apesar da recompensa de US$ 1 milhão, o FBI só conseguiu recuperá-los em 2018. Então cinquentão, Terry Martin confessou o crime, alegando que achava que os calçados eram bordados com rubis verdadeiros. Em janeiro deste ano, ele foi condenado a um ano de prisão, com direito a sursis.