Duo 26:15 lança álbum com sonoridade marcada pela diversidade de sons e temas

O duo mineiro 26:15, formado por Breno Duarte (cantor e compositor) e João Pastor (cantor, compositor e produtor), lança o álbum de estreia “Camaleão”. A inspiração vem da figura mitológica que simboliza volubilidade e maleabilidade.

A ideia de metamorfose perpassa as oito faixas – entre elas, “Hortelã”, “Flashback” e “Última noite” – com letras que falam de amor, nostalgia e reflexões pessoais.

Breno e João consideram “Camaleão”, produzido este ano, o encerramento de um ciclo. De acordo com o duo, o novo trabalho é pautado na diversidade de sonoridades e temas. O repertório está disponível em todas as plataformas digitais, via ONErpm.