Os músicos Chico, Pedro Calais, Zani e Jorge dividem o protagonismo do novo clipe da banda Lagum com um simpático vira-lata caramelo

O que vem depois do fim? Para a banda mineira Lagum, a resposta só pode ser esta: “Curva da ladeira”.

Se o último álbum de estúdio do quarteto, “Depois do fim” (2023), foi marcado pela introspecção e busca por recomeços, “Curva da ladeira”, single lançado na última quinta-feira (7/11), traz energia e vida nova.

Integrada por Pedro Calais (vocal), Chico (baixo), Zani (guitarra) e Jorge (guitarra), Lagum entra em uma fase “mais feliz”, afirma Calais. Após a morte do baterista Breno Braga, o Tio Wilson, em 2020, houve o período de luto e redescoberta que inevitavelmente afetou o fazer artístico do quarteto.



“‘Depois do fim’ é o nosso primeiro disco sem o Tio Wilson na bateria. O trabalho foi feito enquanto ainda estávamos de luto e, por isso, tem um tom bastante intimista e questionador sobre nossos próprios sentimentos. De 2022 para cá, começamos a nos entender melhor como um grupo de quatro pessoas. Nossa sonoridade tem saído um pouco mais feliz”, diz o vocalista.



O baterista Tio Wilson morreu após sofrer parada cardiorrespiratória durante um show em Nova Lima.



Cover

Criada em 2014, a banda fez sua primeira apresentação no Major Lock, pub de BH. No repertório, covers de bandas indie inglesas, rock estadunidense e apenas uma canção autoral.



Dez anos depois, Lagum ultrapassou os limites da capital mineira e levou para os maiores festivais do país (Rock in Rio, Lollapalooza e Planeta Brasil), músicas de quatro álbuns autorais: “Seja o que eu quiser”, de 2016; “Coisas da geração”, de 2019; “Memórias (de onde eu nunca fui)”, de 2021; e “Depois do fim”, de 2023.

A redescoberta do som “pra cima” em “Curva da ladeira”, conforme o guitarrista Jorge, se deve principalmente à inauguração do estúdio da banda em BH, além da experiência com a turnê “Lagum ao vivo”, que percorreu o país este ano.

“Ter o nosso próprio estúdio contribui muito para tocarmos como banda. Nós nos descobrimos e descobrimos novas músicas neste espaço. O fato de virmos de uma turnê muito forte e de termos equipe já consolidada ajuda a produzir um som mais animado”, afirma Jorge.

Com discografia marcada por experimentações no rock, pop, reggae e alternativo, Lagum explora o drum and bass e o ska em seu novo single. O primeiro, vertente da música eletrônica caracterizada por tempos rápidos e batidas frenéticas, surgiu na Inglaterra no final dos anos 1980, enquanto o segundo, influenciado pelo jazz, nasceu na Jamaica e é considerado um dos precursores do reggae.

Acompanhado de clipe, “Curva da ladeira” celebra a liberdade proporcionada por uma sexta-feira. Dirigido por Rafael Carmo, o vídeo tem como protagonista um vira-lata caramelo solto nas ruas do Rio de Janeiro.

“É música diferente de tudo que já fizemos”, diz Pedro Calais. “A letra e o clipe têm o instinto vira-lata de sair livre por aí, viver o dia sem pensar no amanhã.”

Enquanto o single anuncia novo capítulo na história da banda, na próxima quinta-feira (14/11), Pedro, Chico, Zani e Jorge podem colher os frutos do disco “Lagum ao vivo” (2023). Indicada pela terceira vez ao Grammy Latino, a banda estará em Miami, nos Estados Unidos, com a esperança de trazer para BH o gramofone dourado.

“Lagum ao vivo”, gravado em São Paulo, reúne canções de todos os discos da banda. O trabalho foi indicado ao Grammy na categoria Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa, ao lado de Cátia de França, Ana Frango Elétrico, Jovem Dionisio e Erasmo Carlos (1941-2022), que concorre com o álbum póstumo “Erasmo Esteves”.

“É um reconhecimento enorme entrar na lista dos indicados ao Grammy Latino, ainda mais ao lado de vários artistas que admiramos e são nossos amigos”, comenta o baixista Chico. “Sentimos a adrenalina da possibilidade de trazer o prêmio.”

Único disco ao vivo entre os indicados, o projeto busca levar ao público o outro lado da Lagum, revelado apenas nos shows.

“Queríamos transportar a emoção do palco para as plataformas digitais”, conta Zani. “É uma honra concorrer com a gravação do show completo. Nele, temos o som mais de banda, cheio de energia.”



Europa e carnaval

Calais diz que ainda é cedo para pensar em um novo álbum. Em março e abril de 2025, a banda segue com a turnê “Lagum ao vivo” para a Europa. Antes disso, o quarteto confirma a presença no carnaval da capital.

“Em 2024, nosso bloco rodou pela primeira vez em Belo Horizonte, com mais de 100 mil pessoas na rua. Vamos fazer o mesmo no próximo ano”, avisa Calais.



“Como bons brasileiros, o nosso ano só começa depois do carnaval. Depois disso, a gente começa a pensar no novo disco”, conclui.





“CURVA DA LADEIRA”



Single e clipe da banda Lagum. Disponíveis nas plataformas musicais

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria