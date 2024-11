Os Beatles foram indicados ao Grammy nesta sexta-feira (8) pela última canção da banda, "Now and Then". Gravada no final da década de 1970, no apartamento de John Lennon, a música só foi lançada em 2023, após um longo processo de recuperação da faixa original.





Marcando o retorno do grupo musical ao Grammy após mais de cinco décadas, "Now and Then" recebeu duas indicações, às categorias de melhor gravação do ano e melhor performance de rock. A música está disponível nas plataformas de streaming, como Spotify, Apple Music e YouTube.





No ano passado, foi lançado o clipe da canção que conta com a presença de todos os integrantes dos Beatles reunidos pelo uso de inteligência artificial. No vídeo, os músicos realizam uma performance em conjunto.





A mesma tecnologia utilizada no clipe permitiu a restauração da faixa original e o lançamento póstumo da canção. Paul McCartney, que compôs o grupo ao lado de Lennon, Ringo Starr e George Harrison, afirmou na época do lançamento que, apesar de algumas confusões, nada da canção foi criado artificialmente.





"É tudo real e todos nós tocamos na faixa. Limpamos algumas gravações pré-existentes, em um processo que durou anos."





O Grammy 2025 está programado para 2 de fevereiro de 2025.