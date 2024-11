O clássico romance gótico “Frankenstein” (1818), de Mary Shelley, é considerado a primeira obra literária de ficção científica. Com mais de dois séculos, a história já foi adaptada e reinterpretada inúmeras vezes, sob diferentes perspectivas.

Neste domingo (10/11), às 17h, o Coletivo Gompa, de Porto Alegre, apresenta sua versão em “Frankinh@ – Uma história em pedacinhos”, no Centro Cultural Unimed-BH Minas. Dirigida por Camila Bauer, a peça, que estreou em 2022, percorreu diversos festivais brasileiros e conquistou o Prêmio Sesc de Artes Cênicas.



Na trama, Victor Frankenstein (Thiago Ruffoni) é um jovem solitário e marginalizado que encontra dificuldades para viver em sociedade. Em busca de companhia, ele acaba criando, quase por acidente, um ser chamado Criatura (papel de Fabiane Severo).



Inicialmente, acredita que Criatura estará sempre ao seu lado, suprindo suas angústias. Porém, precisa entender que aquele novo ser tem vontade própria e nem tudo pode ser controlado.



Com dois personagens e a narradora (Liane Venturella), o espetáculo aborda a inclusão e a importância de compreender as diferenças numa sociedade plural.



“Esta peça se destaca, na minha percepção, pela abordagem das crianças vistas como diferentes na sociedade, que têm autismo, DDA, TDAH. Essas crianças precisam aprender a lidar com a sociedade desde pequenas, enfrentando o bullying e a solidão”, diz Fabiane Severo, referindo-se ao déficit de atenção e à hiperatividade.



“Na apresentação, a gente tenta incentivar o fato de que todos podem conviver e fazer as coisas à sua maneira”, afirma.

Fragmentos

Bailarina e performer, ela entrou para o Gompa em 2017. Influenciada pelo estilo do grupo, que une teatro, dança, música e artes visuais, passou a explorar a conexão entre balé e artes cênicas.



Para construir a Criatura, feita de pedaços, Fabiane se dedicou a intenso trabalho de pesquisa, buscando aperfeiçoar a movimentação com aspecto fragmentado.



O caráter multifacetado do coletivo, que inclui efeitos especiais nas apresentações, traz ludicidade, com cada elemento colaborando para a transmissão da mensagem.



“Frankinh@” surgiu a partir de montagem adulta do grupo baseada na obra de Mary Shelley, com o objetivo de criar uma versão que tornasse a trama acessível ao público infantil.



“Sempre pensamos em temáticas que possam ser discutidas com as crianças e serem usadas como ferramenta de provocação e de educação. Usar as artes cênicas para tratar desses assuntos é a nossa paixão”, explica a artista.



Para assegurar que o conteúdo seja adequado para crianças, o coletivo sempre é acompanhado por psicólogos ou psicopedagogos.



No caso de “Frankinh@”, a profissional Camila Nogueira participou dos ensaios, oferecendo orientações sobre as melhores formas de dialogar com o público.

“FRANKINH@: UMA HISTÓRIA EM PEDACINHOS”



Com Coletivo Gompa. Domingo (10/11), às 17h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada), à venda na plataforma Sympla e na bilheteria.

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria



