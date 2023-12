O quarto álbum de estúdio da Lagum, “Depois do fim” (Sonic Music Brasil), lançado em abril deste ano, continua rendendo frutos à banda mineira. O disco é o primeiro trabalho do grupo após a morte do baterista Tio Wilson, em 2020, vítima de complicações cardíacas. No balanço de 2023, o quarteto celebra agora o sucesso da turnê homônima feita por vários estados brasileiros e exterior e manda para o YouTube o DVD “Lagum ao vivo”, projeto audiovisual com gravações exclusivas, feitas em São Paulo, no espaço Unimed, que contou com a presença de 8 mil pessoas, esgotando os lugares na plateia.

“Com esse show em São Paulo, atingimos um marco histórico em nossa carreira. Esse pico nos motivou a fazer um registro dessa apresentação. O nome pode até parecer meio em desuso, mas digamos que é em um formato do tipo DVD, com 21 músicas, que lançamos nas plataformas digitais”, explica o vocalista Pedro Calais.

De acordo com o músico, o show na capital paulista teve uma importância enorme na trajetória da banda, pois todos os integrantes – além de Calais, Zani (guitarra), Jorge (guitarra) e Francisco Jardim (baixo) – manifestavam, já há algum tempo, a vontade de tocar naquele espaço, considerado por eles, um lugar representativo para o mercado da música. Ele conta que foram 13 câmeras filmando o espetáculo, que teve direção de Júlio Loureiro e captação de áudio de Maycon Mendes.



NOVIDADES NA ESTRADA

Mas as novidades não param por aí. A banda anuncia a segunda parte da turnê, programada para começar em janeiro. De acordo com o vocalista da Lagum, ela se iniciará pelo Nordeste do país, devendo percorrer várias cidades brasileiras.

“Agora é continuar trabalhando o álbum e, principalmente, o DVD, além da nova turnê que começa em janeiro e vai se chamar 'Lagum ao vivo – Turnê 2024'. É como se fosse uma continuação do que estava sendo feito, porém agregamos novas músicas e improvisos. Como lançamos o disco em abril e estamos mandando o ao vivo para as plataformas, a ideia é continuar fazendo shows para divulgar esse novo trabalho. Resumindo, a segunda parte da turnê será uma continuação, com pequenas alterações no repertório e improvisos que sempre fazemos, tocando o que a gente quer tocar”, detalha o vocalista.

Calais cita o novo formato da turnê “Depois do fim”. “Acrescentamos um trompetista, com os integrantes tocando novos instrumentos, com o repertório passando por toda a carreira da banda e com os nossos maiores sucessos e as músicas que a gente mais gosta de tocar e cantar. E também, é claro, as canções que os nossos fãs mais gostam de ouvir.”



DO ESTÚDIO PARA OS PALCOS

Os fãs da banda mineira puderam ver a pré-estreia do DVD ao vivo nos cinemas, na última quarta-feira (13/12). E são eles, segundo o vocalista, que comandam os shows da banda, mesmo com pedidos inusitados. “Por incrível que pareça, há fãs que querem ouvir uma música que ninguém conhece. Recentemente, em um show no interior do Paraná, simulei um programa de televisão e chamei alguém da plateia para pedir uma canção. A menina pediu uma canção tipo lado C.”

O artista revela a diferença entre o estúdio e o ao vivo. “São bandas quase que opostas. Nas plataformas de streaming, a gente tem uma música de caráter mais leve, mais tranquilo e tal. Mas quando estamos fazendo show se intensifica bastante, pois aflora as nossas raízes do rock e tudo fica mais intenso. Resolvemos lançar esse conteúdo (DVD) ao vivo justamente para que as pessoas possam ter uma noção de como é isso, porque, por mais que a gente queira fazer shows pelo Brasil inteiro, temos dificuldades geográficas que, muitas vezes, acabam nos impedindo.”

Ele explica também que o novo projeto audiovisual pode cumprir o papel da banda na estrada. “Fazendo isso (DVD), mesmo que a gente não consiga ir a todos os lugares com a nossa turnê, as pessoas terão uma amostra de como é a banda tocando ao vivo”, explica o vocalista. “É isso que a nova fase propõe, uma versão mais intensa das nossas músicas e até das nossas raízes. A gente começou em palco e só depois que passamos a gravar e a lançar discos. Muita gente não conhece ainda esse nosso lado mais intenso que queremos apresentar no ao vivo”, acrescenta o vocalista.



SONORIDADE E ESTÉTICA

Calais ressalta que o audiovisual também demonstra a relação da banda com a sonoridade, estética e performance do rock e registra como outros instrumentos, como sintetizadores e trompete, foram incorporados ao trabalho do grupo. “Na turnê, pela primeira vez, Zani também experimenta os teclados, e Francisco, o Moog. O trompete é tocado pelo músico que integra a turnê Willian Pajé”, comenta.

E os planos para um novo álbum? “Continuamos compondo, mas achamos que ainda é cedo para lançar um novo disco. Composição é uma coisa que estamos sempre fazendo. Não paramos nunca.”

“LAGUM AO VIVO” – DVD

• 21 músicas

• Disponível nas plataformas digitais