Lagum vai se apresentar com bateria que reunirá 50 integrantes

Destaques da cena mineira, as bandas Lagum, Graveola e Lamparina vão animar a folia de BH no próximo domingo (11/2). Lagum marcou sua concentração para a Savassi, enquanto as outras duas – unidas no Trio Tropical – desfilarão na Floresta. Detalhe: todo mundo vai madrugar.

“É o nosso repertório tocado em ritmo de carnaval, às sete da manhã de um domingo”, diz Pedro Calais, vocalista do Lagum. “Tenho encontrado pessoas na rua me dizendo que estarão lá. Tem sido gratificante a resposta da galera, porque é uma ideia que começou como brincadeira e foi tomando forma”, comemora.

Graveola e Lamparina se concentram às oito da manhã. José Luis Braga, vocalista do Graveola, explica que a união das bandas no Trio Tropical pretende dar visibilidade à música autoral de BH.

Lagum quer mostrar seu pop rock com outros ritmos. Pedro Calais, Francisco Jardim, o Chico, Jorge Borges e Otávio Cardoso, o Zani, chegam com bateria com 50 integrantes. A ideia começou há cinco anos, mas só se concretizou agora. “Um sonho que conseguimos materializar”, diz Chico.



O baterista Glauco Mendes foi fundamental nesse processo. Integrante de vários blocos de BH, ele trouxe boa parte dos percussionistas e dos patrocinadores. Glauco, claro, é o mestre da bateria do Lagum.

A criação de arranjos começou com Zani e Glauco definindo a base rítmica de cada música, explica o guitarrista Jorge Borges. Uma virou samba reggae, outra funk, e por aí vai. “Depois disso, a gente finalmente começou os ensaios com a bateria”, diz.

O repertório trará sucessos da banda – “Veja baby”, “Bem melhor”, “É seu” e “Ninguém me ensinou”. E Chico Jardim garante: “É difícil conter a energia, a gente quer sair pulando igual a um trem doido”.

Graveola vai levar canções autorais para a avenida Octavio Cardozzo/divulgação

Se Lagum estreia agora, Graveola é velho militante do carnaval de BH. Os músicos participaram de blocos à frente do movimento de “ressignificação” da festa, que ocupou as ruas e mudou a folia na capital mineira.

“Com o passar dos anos, os blocos criaram identidade de pertencimento muito genuína com os foliões. Por mais que cada um tenha seu hino, é muito difícil vê-los cantar músicas autorais produzidas na cidade”, afirma o vocalista do Graveola.

Para suprir essa lacuna, a banda montou o Trio Tropical. Luiza Brina, José Luis, Thiago Corrêa, Bruno de Oliveira e Amanda Barbosa subirão no trio às 9h, ao lado de percussionistas e músicos de sopro. O repertório dançante inclui “Insensatez”, já presente no carnaval do Então Brilha!. Vão participar os convidados Sérgio Pererê e Nath Rodrigues.

Pela primeira vez, Lamparina vai cantar "Feitiço" ao vivo Lamparina/divulgação

Às 11h, Lamparina apresentará suas canções. A banda reúne Marina Miglio (vocal), Cotô Delamarque (vocal e guitarra), Calvin Delamarque (baixo), Stênio Galgani (guitarra), Bino (percussão) e Thiago Groove (bateria).

“Estamos empolgados em voltar para as ruas. O Graveola acompanha a gente desde sempre, compartilhando nossos desejos e anseios”, comemora Stênio Galgani. O grupo tem ensaiado antigas músicas, como “Feitiço”, jamais tocada ao vivo. “Estamos trabalhando para apresentar uma versão à altura”, promete o guitarrista.

CONFIRA

>> LAGUM

Domingo de carnaval (11/2). Concentração às 7h, na Rua Sergipe, 596, Savassi. Desfile em direção à Avenida Brasil. Dispersão às 11h.

>> TRIO TROPICAL

Com Graveola e Lamparina. Domingo de carnaval (11/2). Concentração às 8h, na Avenida Assis Chateaubriand, 525. O percurso vai até o número 127 da avenida. Dispersão às 13h.

MAIS FOLIAS



>> TIANASTÁCIA

Desfile do Cabrobloco. Sábado (10/2), a partir das 14h, na Rua Conselheiro Rocha, 1.605, Vila Dias. Versões “rock carnavalescas” das canções da banda.

>> BLOCO DA CALIXTO

Com repertório de Madonna a Marília Mendonça, o bloco da cantora Aline Calixto vai se concentrar sábado (10/2), às 14h, na Avenida Getúlio Vargas, em frente à Sorveteria São Domingos, no Funcionários. O desfile segue até a Avenida Cristóvão Colombo, na Savassi, com dispersão às 18h.

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria