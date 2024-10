O Coro Masculino da Escola de Música da Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg) reúne estudantes de variados cursos que buscam experiência mais profunda relacionada ao canto coral. Nesta quarta-feira (16/10), às 12h30, o grupo vai se apresentar no Conservatório UFMG.



O espetáculo “I’m on my way”, sob regência da professora Thais Marques, levará 18 cantores ao palco, acompanhados pelos pianistas Bruno Campos e Gislene Marino.



A canção de “Porgy & Bess”, ópera de George Gershwin, dá nome ao recital. O repertório contará também com “Azulão”, de Jayme Ovalle; “Bella ciao”, tradicional canção italiana; “Libertango”, de Astor Piazzolla; e dois baiões de Luiz Gonzaga: “Asa Branca” e “Derramaro o gai”.

Tendências

A regente explica que o repertório proporciona aos alunos contato com o universo diversificado da música coral. “Queremos abranger o máximo de tendências para fins de aprendizado, já que nossos cantores são todos alunos experimentando esta realidade. Nem todos têm experiência anterior com coro, é interessante oferecer ampla gama de material para que eles possam, eventualmente, escolher o que trabalhar”, afirma Thais Marques.

O acompanhamento ao piano também tem caráter pedagógico, pois Bruno Campos será o novo pianista fixo do Coro Masculino da Uemg. Além disso, pianos permitem a execução de novas harmonias, enriquecendo o canto.

“O piano tem a capacidade de afinar o trabalho dos cantores, algo que outros instrumentos não conseguem. Esse acompanhamento é essencial para a base harmônica do nosso show”, comenta a regente.



Também pianista, Thais Marques atua junto aos corais da Uemg desde 2002. Em 2017, participou da criação do Coro Masculino e rege todas as apresentações do grupo. Ela conta que a demanda dos alunos gerou inicialmente o coro feminino, sucedido pelo masculino.

Ampla pesquisa

Anteriormente, a professora trabalhou com corais mistos. O grupo masculino exigiu que ela se dedicasse a estudos específicos, pois o repertório tradicional dessa formação vocal tem estética e arranjos próprios.

“A música sacra antiga era composta para coros masculinos, já que mulheres não cantavam na igreja. Estudei material da Renascença, procurei obras criadas especificamente para vozes masculinas, além de arranjos de músicas populares que pudessem ser adaptados às características desse tipo de coro”, explica.



“I’M ON MY WAY”



Recital do Coro Masculino da Escola de Música da Uemg. Nesta quarta-feira (16/10), às 12h30, no Conservatório UFMG (Avenida Afonso Pena, 1.534, Centro). Entrada gratuita.



* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria