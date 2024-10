A artista plástica, ilustradora e pesquisadora Andréa Vilela vai falar sobre a obra do escritor Lúcio Cardoso (1912-1968), nesta quarta-feira (16/10), às 20h, na sede da Academia Mineira de Letras (Rua da Bahia, 1.466, Lourdes).

Ao abordar o tema “Escritos do fantasma”, Andréa diz que “o resíduo, a mancha e o rastro” são elementos marcantes da literatura de Lúcio, autor do clássico “Crônica da casa assassinada”.

O universo do escritor de Curvelo, observa a artista plástica, é perpassado por “relíquias que são como indícios que ficaram de palavras desmanchadas”.

Com mediação de Musso Greco, Sérgio de Mattos, Olívia Viana e Cecília Lana, o evento com Andréa faz parte do projeto Lacan na Academia, parceria da AML com a Escola Brasileira de Psicanálise – Minas Gerais. Entrada franca.