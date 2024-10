A 18ª edição da Semana da Música de Ouro Branco começa neste sábado (12/10), com programação totalmente gratuita. Concertos, recitais, masterclasses e oficinas serão realizados até a próxima sexta-feira (18/10).

Organizado pela Casa de Música de Ouro Branco, entidade cultural sem fins lucrativos voltada para o ensino, o evento receberá nomes de destaque da cena erudita no país e no exterior. Participarão 120 alunos do projeto desenvolvido na cidade, que fica a 100 quilômetros de BH, além de 50 estudantes de Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul e Sergipe, além do Distrito Federal.

“Trabalhamos com a formação de alunos e de público”, afirma Kênia Libânio, organizadora do evento e fundadora da Casa de Música. Desde 2001, a instituição oferece cursos de musicalização e de instrumentos para jovens de 7 a 17 anos.

Um dos destaques desta edição será o violinista suíço Christoph Streuli, com passagem pela Orquestra Filarmônica de Berlim. Outros convidados são a musicista japonesa Risa Adachi, o violinista brasileiro Raphael Egídio, a violinista sul-coreana Hyu-Kyung Jung, Eduardo Swerts, violoncelista da Filarmônica de Minas Gerais, e o violista russo Mikhail Bugaev. A direção artística do evento é do violoncelista Matias de Oliveira Pinto.

Oficinas e concertos

A Semana da Música oferecerá oficinas de cordas e sopro, apreciação musical, musicalização infantil e prática de orquestra. Haverá concertos gratuitos diariamente e apresentações de grupos de câmara em Ouro Branco.

Desde a criação do evento, cerca de 15 mil pessoas assistiram a concertos e cerca de 1,2 mil estudantes participaram de oficinas. “Espero que o festival cresça e que possamos, em breve, ter núcleos internacionais em Ouro Branco”, afirma Kênia Libânio.

A abertura oficial está marcada para as 19h deste sábado, na Capela de Santana da Fazenda Pé do Morro, com apresentação da Jovem Orquestra de Ouro Branco, sob a regência do maestro Marcos Silva-Santos, além de solos de Christoph Streuli e Matias de Oliveira Pinto. O repertório terá peças de Calimério Soares, Edward Elgar, Efrain Oscher e Jules Massenet.



Na próxima quarta-feira (16/10), haverá apresentação no Teatro Casa da Ópera, em Ouro Preto. O trio formado por Christoph Streuli, Matias Pinto e Risa Adachi vai interpretar peças de Haydn, Rachmaninoff e Beethoven.



O festival será encerrado na próxima sexta-feira (18/10), na Igreja Matriz de Santo Antônio, em Ouro Branco, reaberta depois de restauração. A Orquestra Sesiminas, regida por Felipe Magalhães, executará obras de Dvorak, Fauré e Marie Therese Paradis, entre outros.

Nova sede

Em novembro, a Casa de Música concretiza um velho sonho: inaugura a primeira etapa de sua nova sede. Projetado pelo arquiteto Gustavo Penna, o espaço terá salas de aula, biblioteca e auditório para 250 pessoas, a Sala Ouro Branco.

18ª SEMANA DA MÚSICA DE OURO BRANCO



Abertura neste sábado (12/10), às 19h, na Capela de Santana da Fazenda Pé do Morro (KM 174 da rodovia MG 129, em Ouro Branco). Entrada franca.