RIO DE JANEIRO RJ (FOLHAPRESS) - Bárbara Borges aproveitou muito o show do Ne-Yo no Rock in Rio, neste domingo (22/9). Fã assumida de shows, ela dançou animada todas as músicas ao lado do namorado Iran Malfitano.





"Vim ver a Mariah, não tinha como não vir", afirma a atriz. A campeã da Fazenda de 2023 diz que está sem projetos na televisão no momento, mas começou a cursar psicologia esse ano.





Recentemente, Bárbara fez um desabafo em suas redes sociais após a assistir ao documentário "Para Sempre Paquitas", dizendo que teve uma crise de choro no quarto episódio.





"Essa é a minha história, né? Um pouco da minha história, um recorte. São 29 meninas. Não dá para se aprofundar em todas. Em 2024 a gente vive um outro momento. Certamente o que a gente viveu naquela época jamais seria permitido hoje em dia. E rever tudo aquilo abriu um baú de lembranças", conta a atriz.





Na publicação nas redes sociais ela ainda disse que na época, Xuxa seguiu com a sua "omissão, cegueira e egocentrismo". Ao F5, no entanto, ela afirma: "Eu não estou aqui para fazer nenhuma acusação ou ofensas. É com meu coração aberto. Estou muito bem, muito tranquila. Só que existe uma coisa que é inegociável para mim, que é o que eu vivi. É a minha verdade, são os meus sentimentos. E sem querer ofender ninguém, mas é a minha opinião. Não é verdade absoluta."

Na sexta-feira (20), Xuxa se apresentou no estande de uma marca no festival, após o show de Katy Perry. Bárbara, que estava presente no dia, disse que não conseguiu assistir. "Eu não sabia que a Xuxa estaria aqui, fiquei sabendo vindo para cá, depois eu vi nas redes sociais. Vi que foi um sucesso e foi lindo. Não quero que distorçam que eu não quis ver. Pelo contrário. Só não aguentei ficar até o final. Hoje também, vou ver Mariah e vou para casa", afirma.