Luísa Sonza se apresentou no Rock in Rio

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Foi uma espécie de bônus do Dia Brasil. Se, nese sábado, o Rock in Rio recebeu grandes nomes do pop, sertanejo e rock nacionais, Luísa Sonza desfilou pelos gêneros no show que fez neste domingo (22/9), o último dia de festival, no palco Mundo.





Luísa Sonza se apresentou no Rock in Rio pela primeira vez em 2022, no palco Sunset, já munida de alguns hits e rápida participação de Marina Sena.





Desde então, a artista gaúcha virou ponta de lança do pop nacional e esteve presente em todos os outros grandes festivais do país.





Na última semana, Luísa Sonza foi indicada ao Grammy Latino em duas categorias - melhor álbum de pop contemporâneo em língua portuguesa e melhor canção em língua portuguesa, com "Chico".





Seu novo patamar na música pop brasileira deu bom ritmo ao show.





Sonza variou entre a dançante "Sentadona", um bocado de groove roqueiro em "Campo de Morango" e "Luísa Manequim", as baladas em que tocou violão e homenageou Marília Mendonça, e "Chico".

Antes de "Chico", Sonza cantou à capela "Folhetim", canção de Chico Buarque que inspirou a sua. Cantou em tom alto, sozinha no palco, como se quisesse mostrar potência na voz.





"Chico" foi gritada a plenos pulmões por um público que parecia compartilhar com ela os mesmos sentimentos sobre alegrias e frustrações de um relacionamento.





Na primeira sequência do setlist, Sonza cantou poucas estrofes e priorizou dançar junto ao corpo de baile, deixando boa parte das canções, incluindo refrões, na gravação original. É a fórmula do seu show. A base de fãs parece não ver problema em não ouvi-la ao vivo.





"Há muitos anos sonhei em me divertir nesse palco e esse é o principal propósito: me divertir com vocês", disse a cantora.





Nos rocks dançantes, Sonza pegou microfone e guitarra, dando ao show fotografia clássica de festival. Também tocou violão acompanhada de músicos com sanfona e viola. Foi aumentando a temperatura aos poucos, até o pop dançante.

À exceção de "Chico", que já virou arrasa-quarteirão, o público parece gostar mais da sequência pop e rock. Foi a que fechou o show. Com roupagens roqueiras, "Cachorrinhas", "Sentadona" e "Lança Menina" fizeram a multidão regida por Sonza pular e rebolar.