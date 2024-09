A campanha da 27ª edição do Teleton 2024 - parceria do SBT/Alterosa e AACD - foi lançada no dia 18/09 com a confirmação de 14 marcas parceiras. A meta este ano é alcançar a cifra de R$35 milhões, que serão destinados à causa da pessoa com deficiência para que a associação siga custeando os tratamentos, cirurgias e outros tipos de atendimento em diferentes regiões do País. O slogan da campanha é "A solidariedade começa com um movimento", que terá seu ponto máximo na tradicional maratona televisa do Teleton, nos dias 8 e 9 de novembro, no SBT/Alterosa.



Entre as novidades da campanha, será uma homenagem especial a Silvio Santos, responsável em trazer o projeto social ao Brasil em 1997. Edson Brito, superintendente de marketing e relação institucionais da AACD, destaca o legado deixado pelo apresentador. "O Silvio Santos tem papel fundamental na conscientização a respeito dos desafios que as pessoas com deficiência enfrentam, além de dar grande visibilidade e projeção ao trabalho da AACD".



O filme da campanha mostra pacientes reais da AACD e destaca a simbologia, algo tão importante para a comunidade da AACD, como o elemento fundamental para incentivar as pessoas a doarem. No lançamento foram anunciadas as marcas parceiras: Assaí, Bradesco, Brasilcap, Cacau Show, RD Saúde, Riachuelo, WePink, 3 Corações, Beiersdorf (Nivea e Eucerin), Caedu, Lojas Avenida, Sodiê, Tokio Marine Seguradora e Uninassau. Este ano, a campanha também conta com parceria com a empresa de mídia digital out-of-home RZK, que cederá espaços publicitários para a divulgação da mensagem. Também apoiam o Teleton a ASR - Mídia Exterior e o Grupo Flow.



O SBT/Alterosa fará em breve uma coletiva para detalhar as atrações da maratona televisiva. Mas adiantou que a apresentadora Eliana, que trocou de emissora, está mantida como madrinha, assim como Daniel, Maisa e Celso Portiolli. Virginia Fonseca repetirá o cargo de embaixadora pelo segundo ano consecutivo. A grande novidade está na saída de Norma Mantovanini para a entrada de Marcelo Kestenbaum, recém-saído do "Circo do Tiru" e do "Chega Mais". Entre os convidados já confirmados estão Fátima Bernardes, Lauana Prado, Tom Cavalcante e Zezé di Camargo.



Segundo a diretoria da AACD, atualmente a entidade conta com receita anual de R$ 340 milhões (proveniente dos atendimentos de convênios, que também passam pela AACD, e de doações). As despesas, contudo, superam esse valor, atingindo a marca de R$ 430 milhões.



Por isso, destacou Brito, a doação financeira, não apenas de pessoas jurídicas como também pelas pessoas físicas, é algo fundamental para a continuidade dos atendimentos e da assistência prestada pela AACD. "A nossa meta no Teleton, na verdade, é responsável por custear 40% de nosso trabalho anual. Apenas com os recursos do Teleton, conseguimos realizar 280 mil atendimentos a cada ano", explicou o superintendente.



Esses atendimentos, segundo ele, podem ser em forma de fisioterapia, psicoterapia, cirurgia, fornecimento de próteses e órteses e outros trabalhos que compõem o processo de reabilitação.



A campanha do Teleton foi criada ainda na década de 1990. Em 1997, Silvio Santos firmou parceria com a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD), "adotando" a instituição que foi inserida na programação do SBT. Nos primeiros anos, juntamente com a ex-apresentadora Hebe Camargo, Silvio mantinha o programa 24 horas no ar, com muitas atrações musicais. Edson Brito, superintendente de Marketing e Relações Institucionais da AACD, destacou a importância do apresentador no sucesso da campanha ao longo dos anos: "O Teleton se transformou no que é hoje por conta do legado dele. Foram mais de 15 milhões de atendimentos a pacientes no país".



Bem antes de morrer, Silvio Santos teria traçado o futuro do Teleton. Há cerca de 11 anos, ele teria decidido que o apresentador Celso Portiolli e a apresentadora e filha Patrícia Abravanel assumiriam a responsabilidade de seguir com o projeto. Agora, eles deverão dar continuidade ao legado do eterno ícone da TV brasileira, com já estão fazendo nos últimos anos, quando Silvio decidiu se afastar das telinhas em 2022.

Briefing

FILADÉLFIA

A agência Filadélfia assina a campanha da SuperFrango, marca goiana que acaba de lançar suas coxas e sobrecoxas desossadas. A campanha tem como garoto-propaganda o cantor Leonardo, embaixador da marca. O filme, veiculado em TV aberta, internet e redes sociais, argumenta que até a voz do Leonardo pode ser igualada, mas o produto não. A ação também lança o Leozap, serviço online com Inteligência Artificial, onde as pessoas podem escrever frases que viram áudios "cantados" pelo Leonardo e compartilhá-los por Whatsapp.

v=2xB8E6EFW98.

DECISÃO NAS REDES

Estudo realizado pela Brazil Panel aponta as percepções dos brasileiros sobre o uso das plataformas neste período eleitoral. Os políticos têm apostado cada vez nas redes sociais para se comunicarem com os seus eleitorados, apresentar propostas, desmentirem e criarem fake news e provocarem os oponentes.

IMPORTÂNCIA

Os dados apontam que mais de 90% da população considera as redes sociais como "fundamentais" nesse sentido, com 50,7% as colocando no patamar de "muito" importantes, 39,5% como "importantes", 7,4% como "neutro" e apenas 2,3% as enxergam como "pouco" ou "nada" importantes.

INFLUÊNCIA

As pessoas também têm aumentado o uso das redes sociais para se informarem sobre os candidatos. De acordo com a pesquisa, 69,6% consideram o meio eficaz para essa finalidade, contra 15,5% que acreditam que elas sejam "pouco" ou "nada" eficazes e 14,9% que se mostraram neutros. E enquanto 52% afirma que não mudará a intenção de voto com base nas redes sociais, 47,5% afirma que já optaram por outro candidato a partir do que viram online.

CLIENTE COBIÇADO

O Itaú é o cliente mais desejado pelas principais agências do país. O banco é citado por quase metade (40%) das 50 lideranças ouvidas por uma enquete do Meio & Mensagem. A reportagem pediu que os respondentes indicassem as três empresas que mais gostaria de atender, considerando apenas aquelas com as quais não têm relacionamento comercial neste momento. Com 30%, o Mercado Livre ocupa o segundo lugar. E a Ambev, em terceiro, com 30%, completa o pódio. Outra empresa de bebida, a Heineken, vem na sequência, com 20%, seguida pela Vivo, com 14%, formando ranking Top Five.

AWARDS BRASIL

Os júris presenciais que analisam os cases finalistas no shortlist Effie Awards Brasil 2024, considerando o total de menções, colocam a AlmapBBDO (38) no topo das agências. Entre os anunciantes, o Boticário lidera, seguido por Ambev (24); Unilever (19); iFood (8); Mercado Livre e Vivo (com 7 cada); e Burger King, Diageo e Heineken (com 6 cada). Nas avaliações desta semana, que mobilizaram 275 profissionais, divididos em diversas salas de júris, foram definidos os ganhadores de ouros, pratas e bronzes. Na próxima semana, os vencedores serão anunciados.