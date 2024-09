Nova edição de A Fazenda promete mais participantes com perfis combativos e provas para incomodar as "plantas"

Desde ontem (15/9), a Record começou a divulgar os primeiros nomes confirmados na 16ª edição de A Fazenda. O reality show estreia na segunda-feira (16), às 22h30, quando os demais nomes deverão vir a público.

Três nomes foram anunciados à noite durante o Domingo Espetacular, apresentado por Carolina Ferraz e Sergio Aguiar. Foram eles: a ex-panicat Babi Muniz, o ex-jogador de futebol Zé Love e o ator Sidney Sampaio.





Babi Muniz preenche a cota de ex-panicats do programa. Ela foi uma das assistentes de palco do programa de humor. Ela também participou do reality show Made in Japan na própria Record e, atualmente, ela trabalha como criadora de conteúdo digital e tem 3,1 milhão de seguidores no Instagram.





Já o ex-centroavante Zé Love jogou em diversos times brasileiros e também no exterior. Ele é mais lembrado, no entanto, por sua passagem pelo Santos nos anos 2010, quando atuou ao lado de Neymar.





Por fim, Sidney Sampaio é conhecido por novelas como "Alma Gêmea", reexibida recentemente pela Globo, além de "Páginas da Vida", "Ti Ti Ti", "Salve Jorge" e "Amor à Vida", entre outras na emissora carioca. Na Record, ele fez tramas religiosas como "Os Dez Mandamentos", "A Terra Prometida" e "Apocalipse", além de "Topíssima".





Três primeiros





Antes disso, à tarde, os três primeiros participantes foram anunciados durante o Domingo Record. O humorista Matheus Ceará foi o responsável por divulgar seus nomes na estreia de seu quadro na atração apresentada por Rachel Sheherazade.





A primeira a ser confirmada foi Camila Moura, ex de Lucas Buda. A jovem ficou conhecida ao terminar o relacionamento durante o confinamento do amado no BBB 24 (Globo), após ele demonstrar interesse por Giovanna Pitel.





Na sequência, foi a vez de Gilson de Oliveira, que é personal trainer e fisiculturista. O nome dele ficou em evidência quando foi apontado como responsável pelo fim do casamento entre o cantor Belo e Gracyanne Barbosa. Ele viveu um affair com a musa fitness.





Pouco antes do final do programa, foi revelado o nome da apresentadora Flor Fernandez, mais conhecida como jurada do Show de Calouros, no SBT. Ela também era uma das presenças constantes no Jogo dos Pontinhos, do Programa Silvio Santos, e chegou a comandar os programas Fofocalizando e Triturando na emissora.