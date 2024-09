SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Diretor do reality A Fazenda (Record), Rodrigo Carelli diz que a 16ª edição não contará com o mesmo número de homens e mulheres, como ocorre tradicionalmente em reality shows.

"A gente chegou à conclusão de que o mais importante é termos um elenco bom e que funcione. Então, já de cara, na sede não teremos o mesmo número de homens e mulheres. No paiol, independentemente do gênero, as quatro pessoas mais votadas vão subir. Tem gente que já participou de outros realities tanto na sede quanto no paiol", disse no Programa de Todos os Programas.





Além disso, outro spoiler revelado por ele é que os novos participantes do programa chegarão de balão em Itapecerica da Serra (SP). "Vão ser grupos em cada cesto, em alguns balões, que vão sair de um lugar distante da fazenda, sobrevoar e descer no campo dos animais."





Os nomes têm sido guardados a sete chaves pela produção e pela apresentadora, Adriane Galisteu. Mas na atração, Carelli deu mais duas dicas que podem ajudar o público a decifrar quem foi selecionado.





Conforme ele, antes de participar de outro reality show, uma futura peoa já entregou panfletos no sinal, e uma influenciadora que estará no elenco já colecionou tretas com uma ex-Power Couple.





A Fazenda 16, cujo prêmio é R$ 2 milhões, tem estreia programada para a próxima segunda-feira (16).