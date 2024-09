O cantor M. Shadows e a banda americana Avenged Sevenfold, que tocaram em 2013 no Rock in Rio, abriram "exceção" e voltarão ao palco do festival neste domingo



Tão tradicional quanto o quarentão Rock in Rio é o dia dos camisas pretas, dedicado ao metal. Na 10ª edição do evento, que começou sexta-feira (13/9) e segue até o próximo domingo (22/9), ele acabou, na verdade, sendo o único dia dedicado ao rock. E acontece justamente hoje (15/9), com os norte-americanos do Avenged Sevenfold à frente.

Seja pela já tão discutida crise do gênero ou por uma escalação mediana, fato é que ingressos para o Dia do Rock demoraram a esgotar. Os demais dias menos cotados, por assim dizer, são a quinta-feira (19/9), cujo headliner é o britânico Ed Sheeran, e o sábado (21/9), o chamado Dia Brasil, só com atrações nacionais, inclusive sertanejo, samba e música clássica. Ainda há ingressos para ambos.





O heavy metal do A7X encerra, a partir da 0h, o Palco Mundo. O grupo toca neste domingo depois de Evanescence (21h15), Journey (19h) e Paralamas do Sucesso (16h40).

Banda mineira Pantera volta ao Rock in Rio neste domingo (15/9)

Nome inconteste do rock pesado, o Deep Purple sobe ao Palco Sunset às 22h45, depois de lá passarem Incubus (20h10), Planet Hemp e Pitty (17h50) e Barão Vermelho (15h30). O festival não é novidade para quase nenhum deles. O A7X estreou no Rock in Rio uma década atrás.

Exceção





Em entrevista à Rolling Stone Brasil, o vocalista do Avenged Sevenfold, M. Shadows, afirmou que geralmente a banda não costuma deixar os EUA para fazer um único show em algum país. Abriu exceção por ser o Rock in Rio.



“Tive o álbum ao vivo do Iron Maiden no Rock in Rio (gravado na edição de 2001) quando era mais jovem. É uma daquelas coisas que, se você recebe uma oferta para ir, larga tudo para conseguir”, comentou.

Aos 71 anos, Lulu Santos, pioneiro do Rock in Rio, foi atração do sábado pop do festival Mauro Pimentel/AFP



Se este domingo vai ser de rock pesado, o sábado foi bem pop rock. Começou, inclusive, com sotaque mineiro. O Pato Fu, ao lado da banda baiana Penélope, abriu, ontem (14/9) à tarde os trabalhos no festival. No Palco Sunset, o Rio estava, literalmente, a 40 graus. Como esse espaço costuma promover encontros, Érika Martins, vocalista da Penélope (que está comemorando 25 anos de história), e Fernanda Takai (com o Pato Fu já trintão) mandaram ver.



Com as duas bandas inteiras no palco (10 pessoas), o show começou com “Eu”, do Pato Fu, emendada com “Filme da alma”, do Penélope. O quinteto mineiro enfileirou sucessos como “Perdendo dentes”, “Canção para você viver mais”, “Sobre o tempo” e “Made in Japan”.



Ex-integrantes da Penélope – Érica Nande, Constança Scofield e Mário Jorge – subiram para lembrar velhos tempos e homenagear o ex-guitarrista Luisão Pereira, morto em março, além de Rita Lee, em “Ovelha negra”. O fim do show foi com a versão de “Private Idaho”, dos B-52’s (que tocaram no Rock in Rio de 1985), banda de referência dos dois grupos.



Lulu, o veterano





Já no Palco Mundo, outro veterano do festival abriu o sábado. Lulu Santos, que esteve na primeira edição do Rock in Rio, hoje com 71 anos, enfileirou os hits dos mais de quatro décadas de carreira.



Levou Gabriel, O Pensador para cantar “Astronauta” e “Cachimbo da paz”, gravadas em parceria nos anos 1990.





