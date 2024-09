Baco Exu do Blues fechou a noite do Festival Sarará neste sábado (14/9), no Parque das Mangabeiras

Baco Exu do Blues fez o show mais animado deste sábado (14/9) no Festival Sarará. Desde a abertura dos portões do evento, ao 12h, alguns fãs já se acomodavam na frente do palco para o show que só viria acontecer às 20h30.

Durante a apresentação, o rapper cantou faixas de seus quatro discos de estúdio. Os maiores sucessos, “Me desculpe Jay Z” e “Vinte ligações” foram entoados a plenos pulmões pela plateia de cerca de 8 mil pessoas, que se concentraram no Parque das Mangabeiras, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

O maior destaque da apresentação, no entanto, foi o protagonismo das backing vocals - Aísha, Alma Thomas e Mirella Costa. A todo momento reverenciadas pelo artista e pela plateia, o trio foi um show à parte. Durante a perfomance de “Limão siciliano”, o público também foi surpreendido pela presença do rapper Yong Paiva, parceiro de Baco na faixa.