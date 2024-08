A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) iniciou, nesta terça-feira (27), a venda de ingressos para os desfiles do Rio Carnaval 2025. Os ingressos estão disponíveis para arquibancadas especiais e cadeiras individuais, e podem ser adquiridos pelo site oficial da Liesa. A abertura dos lotes está prevista para as 10h.



Uma das novidades deste ano é o “Passaporte Rio Carnaval”, que permite ao folião assistir aos três dias de desfiles oficiais por um valor único de R$ 450. Este passaporte garante acesso ao Sambódromo nos dias 2, 3 e 4 de março de 2025, com um desconto de 35% em comparação à compra dos ingressos separadamente. Cada CPF pode adquirir apenas um passaporte, que é nominal e intransferível.

Os ingressos avulsos também estão disponíveis, com preços variando entre R$ 95 (meia entrada) e R$ 230, dependendo do setor escolhido. As arquibancadas dos setores 2, 3, 4, 5, 10 e 11, além das cadeiras individuais do setor 12, custam R$ 190 (R$ 95 a meia) por dia. Já os setores 6 e 8 têm ingressos a R$ 230 (R$ 115 a meia), e o setor 7 a R$ 200 (R$ 100 a meia).



A Liesa destacou que a venda antecipada dos ingressos visa facilitar o planejamento dos foliões e garantir uma experiência mais acessível e organizada. A expectativa é que o Carnaval de 2025 atraia um público ainda maior, com turistas de diversos países interessados em vivenciar a magia dos desfiles na Marquês de Sapucaí.