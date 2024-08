No show de hoje, no Grande Teatro do Sesc Palladium, Bruno Gadiol vai cantar "18 dias/13cm", hit que ele divide com Valesca Popozuda

O cantor, compositor e ator Bruno Gadiol se apresenta neste domingo (11/8), às 19h30, no Grande Teatro do Sesc Palladium. Pela primeira vez em Belo Horizonte, o artista paulista vai interpretar seus maiores hits, entre eles, “Anestesiado” e “18 dias/13cm”. O show conta ainda com as participações de Gabriel Froede e Clara x Sofia. Gadiol é conhecido também por suas atuações em "Malhação – Viva a diferença" e na série "Sintonia e luz", da Netflix.



Aos 26 anos, o artista conta que cantar e atuar foram um caminho que surgiu naturalmente em sua vida, porque em sua família não há músicos nem atores. “Nunca tive essa referência dentro de casa, mas amava brincar de fazer essas coisas. Brincava de fazer shows e gravar CDs, mas que levava mais na diversão. Demorou um pouco para que eu tomasse essa consciência e percebesse que era algo que poderia, realmente, fazer parte da minha vida.”



Gadiol lembra que a música chegou antes da teledramaturgia em sua vida. Na adolescência, ele teve uma banda no bairro onde morava, em São Paulo, com a qual se apresentava em festas de 15 anos de amigas. “Depois, já com 15 anos, participei cantando em um programa da Xuxa e adorei. Acho que ali todos perceberam que, de fato, tinha talento para prosseguir nessa carreira e não parei mais.”

Leia também: Carol Saboya lança álbum dedicado ao pai, Antonio Adolfo

Efeito Spotify

O primeiro álbum, “Jovem”, chegou em 2023. As canções pop do disco rapidamente ganharam destaque, acumulando mais de 13 milhões de plays no Spotify. No show de hoje a noite na capital mineira, as músicas de “Jovem” estarão no repertório, além de outras canções autorais e algumas faixas soltas.

“Estou cantando também alguns sucessos atuais de artistas estrangeiros. O repertório traz 23 músicas, mas o show tem cerca de 1h20/1h30, porque é uma música colada na outra, a gente não faz muita pausa entre elas. Em BH, vou cantar com o VS (Virtual Studio), que é um arquivo de áudio, mas também estarei com o meu guitarrista.”



Gadiol destaca ainda a sua faceta de compositor e afirma que já está planejando o seu próximo disco. “Ele será dirigido em três atos. Cada um terá uma sonoridade e tema diferente. O primeiro é mais polêmico. O segundo trata de assuntos mais populares aqui no Brasil, tem uma pegada mais pop e até pisadinha, pois estamos trazendo algumas referências brasileiras. Já o terceiro será um álbum mais pop, ou seja, um som mais parecido com o que fiz antes.”

Novo álbum

Duas faixas do novo trabalho já estão rodando nas plataformas digitais: “Sugar daddy” e o hit “18 dias/13cm”, que traz a participação de Valesca Popozuda. O próximo single, segundo o artista, é “Livramento” e será lançado ainda em agosto.

Leia: Sidarta Ribeiro participa de projeto sobre os sonhos em Inhotim

Antes de Belo Horizonte, Gadiol fez uma série de shows no Rio de Janeiro e em São Paulo. E quer continuar na estrada. “(Depois de BH) queremos fazer também em outras cidades brasileiras". Para o artista, a apresentação na capital mineira tem um sabor especial. "Legal que esse show de BH vai acontecer no Dia dos Pais. Portanto, espero que os filhos almocem com seus pais e à noite eles os levem para assistir o meu show."



Sobre a preferência entre cantar e atuar, Gadiol explica que as duas artes têm a mesma importância para ele. “Caso me fizessem essa pergunta há algum tempo, diria que gostava mais de cantar”, revela. “Mas acontece que as duas coisas estão se equalizando. Acho que no palco tenho mais liberdade e tento ser eu mesmo. Na verdade, são propostas completamente diferentes, enfim, gosto das duas coisas.”

Vilão

Bruno começou a estudar teatro aos 17 anos e entrou para a série “Malhação”, na Globo, aos 18. “Foi tudo meio rápido”, lembra. “Depois de 'Malhação', comecei a fazer outros projetos, atuando em algumas séries. Atualmente, estou em Brasília, gravando um filme e assim consigo levar as duas coisas, ou seja, atuar e cantar.”

E mais: Milton Nascimento e Esperanza Spalding lançam álbum com clássicos



Na capital federal, o ator está gravando o filme “Dia útil”, que tem roteiro e direção das Irmãs Diniz (Laura e Daniela). “Sou o antagonista”, revela. “Ainda em agosto vou estrear na série ‘De volta aos 15’ (Netflix), que conta também com as atrizes Maisa Silva e Larissa Manoela. Nessa terceira temporada, faço o papel de um vilão.”





BRUNO GADIOL – SHOW

Neste domingo (11/8), às 19h30, no Grande Teatro do Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046 – Centro). Ingressos: R$ 60 (inteira, plateia 1), R$ 50 (inteira, plateia 2) e (inteira, plateia 3), à venda pelo www.sympla.com.br. Meia-entrada na forma da lei. Informações: (31) 3270-8100.