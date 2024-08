Filha do pianista, compositor e arranjador Antonio Adolfo, responsável pelo hit “Sá Marina” (1968), composto em parceria com o letrista Tibério Gaspar (1943-2017), a cantora Carol Saboya chega ao streaming, nesta sexta-feira (9/8), com “Outro tom”.



O álbum comemora os 25 anos de carreira da artista, trazendo 10 composições de seu pai garimpadas nos álbuns “Antonio Adolfo” (1972), “Feito em casa” (1977), “Viralata” (1979) e “Continuidade” (1980).





Além de Antonio Adolfo, que comemora 60 anos de carreira e faz parte do line-up do Rock in Rio em setembro, o álbum traz as participações do cantor e compositor Renato Teixeira, Amanda Saboia e Joana Nunes.

Sem hits

A cantora explica que as faixas de “Outro tom” não passaram pelos hits do pai, pois ela focou no período entre 1972 e 1980, quando Antonio Adolfo trocou o mainstream pelo artesanato musical, praticamente criando o mercado independente no Brasil.



Carol Saboya ressalta que escolheu apenas canções cujas letras foram compostas pelo pai, à exceção de “Alegria de carnaval”, que foi escrita por Tibério Gaspar, parceiro fundamental na obra de Antonio Adolfo.



“Este disco é bem da fase em que eu era criança, com 3 anos”, lembra. “Fui escutando, pegando as partituras e experimentando, já focando em um trabalho com letras e melodias dele. Como meu pai está fazendo agora 60 anos de carreira, achei justo fazer uma homenagem a ele que tem muito a ver comigo. Busquei sair do óbvio, trazendo o Antonio Adolfo letrista”, explica.

Leia também: Milton Nascimento e a americana Esperanza Spalding lançam o disco "Milton + Esperanza"



O homenageado Antonio Adolfo faz participação em três faixas do disco: “Outro tom”, “Até que vem o amor” e “Carola/Acalanto”.



“Como essas duas últimas ele fez para mim (‘Carola’ e ‘Acalanto’), consegui juntá-las em uma só e ele toca comigo”, destaca a cantora.



O novo álbum tem sabor especial para Carol Saboya. “Veio com muita emoção, porque há nele uma memória afetiva. Estou contando uma história através dele. Espero que as pessoas consigam parar para escutar as canções, pois elas são lindas”, conclui.



“OUTRO TOM”



• Disco de Carol Saboya

• 10 faixas

• Disponível nas plataformas digitais a partir desta sexta-feira (9/8)