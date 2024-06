Autor de “Sá Marina” e “Teletema”, feitas em parceria com o amigo Tibério Gaspar, o pianista, compositor e arranjador Antonio Adolfo lança nas plataformas digitais, nesta segunda-feira (10/6), o álbum “Love Cole Porter” (AAM Music).



Como o título indica, trata-se de uma homenagem ao compositor e pianista norte-americano Cole Porter (1891-1964), que traz 10 hits do autor de “Night and day” e “I’ve got you under my skin”, com arranjos do músico carioca.



Adolfo lembra que nos encontros musicais que originaram a Bossa Nova, no Rio de Janeiro, as músicas de Porter estavam sempre presentes. “As canções do gênio Porter, imortalizadas por suas melodias, letras, harmonias e fraseado único, influenciaram aquela geração de músicos, inclusive a mim”, afirma.



“Cresci e me tornei músico, bebendo daquela fonte. Sempre toquei seus standards no estilo original ou mesmo acrescentando bossa ou jazz brasileiro, que se expandiu em estilos como samba, toada, ijexá, quadrilha e frevo, só para citar alguns."



Adolfo conta que sempre tocou “uma ou outra música de Porter” em seus shows e chegou a gravar duas canções dele. “Já estava com essa dívida comigo de fazer um disco em homenagem a ele. Comecei a pesquisar, peguei várias partituras dele e a ideia foi nascendo. Aos poucos, fui vendo quais músicas poderiam ficar bem com ritmos brasileiros que são mais a minha praia.”

Ijexá e samba



Segundo o músico, ele percebeu que “uma ficava bem em bossa, outra em ijexá, outra em samba e foi acontecendo essa mistura toda”. Como exemplos, ele cita as gravações de “Love for sale” em ijexá e de “Easy to love” em samba-jazz. “‘Every time We say goodbye’ já foi uma coisa mais romântica. Em ‘My concentrate on you’ fiz algo influenciado pelo arranjo que Jobim gravou naquele álbum ‘Sinatra & Jobim’ (Reprise -1967). Já, ‘I love you’ é bem jazzística, porém a gravei em ritmo de samba.”



Ainda sobre as transformações dos arranjos, ele comenta que “I’ve got you under my skin” foi para os lados de uma toada, enquanto “Just one of those things” foi gravada em frevo.



Rock in Rio

Sobre o disco físico, Adolfo argumenta que está “fazendo poucos, porque o CD praticamente não vende mais e o LP (vinil) é uma mídia muito cara”. Ele conta que seus discos “Viralata” (1979) e “Feito em casa” (1977) foram relançados em vinil por selos brasileiros e estrangeiros. “Vou esperar para ver se aparece alguém que queira lançar este novo trabalho em vinil”, diz.



Adolfo planeja uma turnê de lançamento de “Love Cole Porter”. “Primeiro vou tocar no Rock in Rio, em setembro, mas será um show pequeno e talvez toque alguma música deste novo trabalho. Gosto de homenagear outros compositores, mas não deixo de tocar algumas músicas autorais em meus shows.”

Para acompanhá-lo, o músico convidou Jessé Sadoc (trompete e flugelhorn), Danilo Sinna (sax alto), Marcelo Martins (sax tenor e soprano e flauta), Rafael Rocha (trombone), Lula Galvão (guitarra), Jorge Helder (baixo), Rafael Barata (bateria e percussão) e Dadá Costa (percussão).



O título do álbum ele explica assim: "Além de fazer referência ao meu amor pela obra de Porter, é também pelo número de vezes que ele usa a palavra 'love', em suas canções".

FAIXA A FAIXA

Confira o repertório do álbum



“Easy to love”

“Every time We say goodbye”

“I concentrate on you”

“I love you”

“I’ve got you under my skin”

“Just one of those things”

“Love for sale”

“Night and day”

“So in love”

“You do something to me”



