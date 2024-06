Há 14 anos, a Câmara de Comércio Portuguesa em Minas Gerais e a Colônia Portuguesa em Minas Gerais celebram o 10 de junho – Dia de Portugal – com uma festa de rua que ocorre concomitantemente a uma homenagem ao poeta Luís de Camões, autor de “Os lusíadas”.



Ambos os eventos eram realizados na praça Marília de Dirceu, no bairro de Lourdes. Com o crescimento da Festa Portuguesa, ela migrou para as imediações do Museu Histórico Abílio Barreto. Este ano, por dificuldades operacionais, o evento de maior abrangência não pôde ser realizado no Dia de Portugal, mas o tributo a Camões está mantido e reúne, nesta segunda-feira (10/6), às 10h, na Praça Marília de Dirceu, o Coral Luís de Camões, o grupo musical Conviver e a comunidade portuguesa e lusófona de Belo Horizonte.



"Nós nos juntamos todos à volta do busto de Camões que tem na praça e declamamos poesias. Depois tem as apresentações musicais", diz Tarcísio Costa, representante da Câmara de Comércio Portuguesa. Ele lembra que o 10 de junho é a data da morte de Camões e que, neste 2024, completam-se 500 anos de seu nascimento.



"Quisemos manter o dia de celebração ao poeta. Com relação à Festa Portuguesa, estamos nos organizando para que seja realizada no dia 5 de outubro, que é o Dia da República em Portugal, no entorno do Museu Abílio Barreto. Não deu para ser agora porque houve uma mudança na gestão da Belotur e eles cancelaram licitações que estavam em curso", afirma.



Músicas tradicionais

Costa diz que tanto o Coral Luís de Camões quanto o grupo Conviver não são vinculados à Câmara de Comércio Portuguesa – são iniciativas independentes, que nasceram de um desejo de congregação. "Ambos são formados por luso-descendentes que queriam se manter próximos de sua cultura de origem. Os dois grupos trabalham com músicas tradicionais portuguesas, o que, diferentemente do que as pessoas pensam, vai além do fado", afirma.



Ele considera que as celebrações em torno do Dia de Portugal, do Dia de Luís de Camões e das comunidades portuguesas cumprem o objetivo de disseminar os costumes e a cultura portugueses.

O representante da Câmara de Comércio diz que ainda há certo desconhecimento acerca da lusofonia. Costa observa que muitas pessoas não sabem que são nove os países que têm o português como língua oficial – grupo a que se juntou recentemente a Guiné Equatorial.



"Aqui no Brasil se fala café da manhã, em Portugal é o pequeno almoço e em Moçambique é o mata bicho, em alusão ao bichinho da fome. É uma língua com uma diversidade enorme, que merece e precisa ser celebrada", ressalta.

Além da homenagem a Luís de Camões na praça Marília de Dirceu, o dia de hoje será marcado com um jantar no Automóvel Clube, com direito a show da cantora portuguesa Ana Laíns, que também se apresentou no último domingo (9/6) no Grande Teatro do Sesc Palladium. "É uma artista que canta em mirandês, a segunda língua oficial de Portugal, que se fala em Mirante do Douro e em algumas freguesias no Norte do país", comenta Costa.



Sobre a Festa Portuguesa, prevista para 5 de outubro, ele diz que a Câmara do Comércio e outras entidades estão buscando viabilizar recursos via Lei Estadual de Incentivo à Cultura e também junto a empresas estatais e privadas. "Esse evento é, como se diz por aqui, um queridinho de Belo Horizonte. A festa, que em edições anteriores recebeu públicos numerosos, conta com comidas típicas, vinhos e apresentações de artistas brasileiros e portugueses."



HOMENAGEM A LUÍS DE CAMÕES

Com o Coral Luís de Camões e o grupo musical Conviver. Nesta segunda-feira (10/6), a partir das 10h, na Praça Marília de Dirceu, em Lourdes. Acesso gratuito.