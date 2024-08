Caçulinha fez a trilha sonora do Domingão do Faustão por mais de vinte anos

Caçulinha passou mais 26 anos fornecendo "música incidental" para o Domingão do Faustão. A parceria com Fausto Silva começou na Band, migrou para a Globo, enfrentou boatos de briga e virou amizade fora das câmeras.





Os dois se conheciam desde o tempo em que Caçula era músico de bailes no interior de São Paulo, nos anos 1970. Na época, o apresentador era repórter da Jovem Pan e fazia a cobertura desses eventos.

Músico, que morreu nesta segunda-feira (5/8), participou do Perdidos da Noite (Band). O programa, apresentado por Faustão na década de 1980, era sucesso de audiência e repercussão.





Maestro acompanhou Fausto quando o comunicador migrou para a Globo, em 1989. O multi-instrumentista tocou na banda do programa, em games, vinhetas e jingles de propagandas. As interações, brincadeiras e provocações com o apresentador ao vivo eram constantes.





"As pessoas não esquecem o que eu fiz na TV, marcou de uma maneira muito forte. São quase dez anos, e as pessoas sempre me cumprimentam nas ruas", disse Caçulinha, em entrevista ao UOL, em 2022





Em 2015, Caçulinha se viu sem função tanto na atração como na emissora e deixou a Globo. À época, durante participação no Programa do Gugu (Record), o artista negou os boatos de briga com o amigo.





"Mentira, não teve briga nenhuma. Tem ponto de vista. Você discute. Eu mostrei pra ele alguns pontos de vista e ele falou: 'não Caçula, não me interessa isso aí'. Então são pontos de vista, entendeu?", disse.





Caçulinha e Faustão continuaram amigos após o fim da parceria profissional. "Não tem mágoa. Mágoa por que? Se nós fomos juntos pra TV Globo, deu certo. Frequento a casa dele, todas as pizzas eu vou, almoço uma vez por mês [com ele]. Ele seguiu a vida dele e eu sigo a minha", contou à epoca.





Após encerrar a parceria com Faustão, Caçulinha passou a trabalhar na TV Gazeta. Ele assumiu o piano no programa apresentado por Ronnie Von em 2015. O artista deixou a atração em março de 2019 e não voltou a trabalhar na TV.