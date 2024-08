Caçulinha estava com 86 anos e ficou popularmente conhecido quando atuou no Programa de Fausto Silva

O músico e compositor Rubens Antônio da Silva, o Caçulinha, morreu na madrugada desta segunda-feira (5/7), aos 86 anos. A informação foi confirmada pela família de Caçula.

O ex-colega de trabalho de Fausto Silva estava internado no Hospital Santa Maggiore, em São Paulo, para se recuperar de um infarto.

O velório do músico será no Cemitério São Paulo, em Pinheiros, na Zona Oeste, das 11h às 15h. O enterro ocorre no mesmo local, às 16h.

Carreira

Confira: Aerosmith cancela turnê e anuncia fim da banda após lesão de Steven Tyler

Caçulinha ficou conhecido nacionalmente ao trabalhar com Fausto Silva por mais de 20 anos. Durante a atração, o músico produzia a trilha sonora do Domingão ao vivo.

O músico nasceu em 1938 em São Paulo em uma família musical. Começou a carreira ao lado do irmão e formou a primeira dupla sertaneja a gravar um disco no Brasil.

Montagem com fotos do arquivo pessoal de Caçulinha, à esquerda, com Faustão; à direita, no teclado, um dos instrumentos que tocava Arquivo pessoal

Aos 20 anos, já tocava piano, violão, acordeão e escaleta. Trabalhou ao lado de grandes artistas brasileiros, como Elis Regina, Jair Rodrigues, Luiz Gonzaga, Roberto Carlos, Erasmo Carlos, João Gilberto, Simonal, Dominguinhos, Gonzaguinha, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gal Costa, Maria Bethânia e Milton Nascimento.

Além do “Domingão do Faustão”, Caçulinha também participou de outras atrações na televisão, como Essa Noite se Improvisa, Raul Gil, Ratinho, Os Trapalhões, Balão Mágico, Clube do Bolinha, Almoço com a Estrelas, Perdidos na Noite e A Praça é Nossa.