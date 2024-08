RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - As Olimpíadas 2024 tem chamado a atenção no mundo. Fãs dos esportes não perdem a oportunidade de acompanhar as modalidades. A cantora Adele, por exemplo, protagonizou um momento curioso durante um show em Munique, na Alemanha, neste sábado (3). Ela interrompeu a apresentação para acompanhar a final dos 100m rasos feminino nos Jogos Olímpicos de Paris.





Adele e o público assistiram aos telões do palco a decisão da prova vencida por Julien Alfred. A atleta conquistou a primeira medalha da história, da Ilha Santa Lúcia, no Caribe. As norte-americanas Sha'Carri Richardson e Melissa Jefferson ficaram com a prata e com o bronze, respectivamente e a cantora vibrou com o resultado. Julien interrompeu uma sequência de 16 anos de vitórias de jamaicanas na prova.

Adele has stopped the concert and the screens started playing women’s 100m final. #Olympics



pic.twitter.com/w6CZqhqgoF — Adele Stats (@StatsAdele) August 3, 2024





Os organizadores do evento anunciaram que o público estimado no local era de aproximadamente 80 mil pessoas. Em registros nas redes sociais, fãs mostraram que antes do início da apresentação, outras competições foram transmitidas.

