RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Horas depois que Neymar celebrou o primeiro mês de vida da filha Helena em uma rede social neste sábado (3), Amanda Kimberlly desabafou. A modelo reclamou das ofensas que vem recebendo desde do nascimento da bebê. Ela negou que teria se envolvido com o jogador durante a relação dele com Bruna Biancardi e chamou o atacante de "pai da Helena".





Amanda ressaltou que seria a primeira e última vez que comentaria o assunto. "Não me envolvi com o pai da Helena quando ele estava em um relacionamento, pelo menos para mim, foi esclarecido que todos os envolvidos estavam solteiros ", começou. "No meu caso, estava solteira desde de janeiro de 2023".





Ela também reclamou das especulações de muitos internautas com relação ao seu relacionamento anterior o affair com Neymar. "Para quem tem um calendário diferenciado e acredita que depois janeiro vem outubro... Estou cansada de ver uma mentira tão absurda respingar na minha filha, fiquei calada durante 9 meses levando uma enxurrada de ofensas por um personagem que nunca existiu. Chega".





Por fim, ela concluiu: "As pessoas gostam de imaginar e até de inventar algo que elas não viveram.... Dessa história do mocinho e da mocinha, eu não sou a vilã. Helena pode não ter sido planejada por nós dois, mas para Deus ela foi".