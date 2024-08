“Hoje é sexta-feira / chega de canseira / nada de tristeza / pegue uma cerveja / e põe na minha mesa”. Esses são os versos iniciais de “Cerveja”, uma das músicas mais famosas da dupla Leandro & Leonardo, que já embalou cervejeiros de todo o país. Esse é só um exemplo de como a bebida está presente em músicas em diversos ritmos. Para comemorar o dia da cerveja, celebrado nesta sexta-feira (2/8), nada melhor que uma boa playlist com hits para curtir tomando aquela gelada.





Confira a lista:





Cerveja (Hoje é sexta-feira) - Leandro e Leonardo





A lista não podia deixar de fora o hit que abriu essa reportagem. Antes mesmo de existir o termo “sextou”, o espírito de curtir a sexta-feira já existia e foi eternizado nas vozes de Leandro e Leonardo. A música foi lançada em 1997, a música foi tema da campanha publicitária da Bavaria.





Com comercial exibido na TV, os “Amigos”, grupo formado pelas duplas Leandro e Leonardo, Chitãozinho e Xororó e Zezé di Camargo e Luciano, fizeram uma adaptação da canção. E, em vez de pedir cerveja, os cantores, claro, pediam uma Bavaria. A campanha foi fundamental para caracterizar a sexta-feira como um dia típico de celebrar a vida ao lado dos amigos.









Coração selvagem - Belchior





Apesar de não falar somente a bebida, a canção de Belchior não podia ficar fora da lista. Em uma música de amor, o cearense - e seu belo bigode - coloca a cerveja como um ponto fundamental para viver uma paixão. “Eu quero um gole de cerveja / No seu copo, no seu colo e nesse bar”, diz a letra da canção









Cerveja de garrafa (Fumaça que eu faço) - Atitude 67

Mais uma música de amor compõe esta lista. Dessa vez, os pagodeiros do Atitude 67 cantam sobre uma garota que, além de ter um sorriso, olhar e um jeito doces, ainda gosta de ir para o boteco tomar uma garrafa de cerveja. A música retrata alguém que aprecia a simplicidade e a alegria em dividir momentos simples com a pessoa amada.





A canção foi inspirada na então namorada do cantor da banda na época da faculdade. “Ela sempre pedia para ir no boteco com cerveja de garrafa e não long neck, porque é mais barato”, contou à Veja.









Todo mundo vai sofrer - Marília Mendonça

É impossível falar em músicas sobre cerveja e não citar a rainha da sofrência, Marília Mendonça. Em sua carreira, a bebida apareceu em várias canções. Mas talvez a mais lembrada seja a que ela fala de sua relação com a gelada. “A garrafa precisa do copo / O copo precisa da mesa / A mesa precisa de mim / E eu preciso da cerveja”, cantou.





A loira sempre aparecia tomando a bebida. Uma curiosidade é que no fim da vida, Marília chegou a tomar cerveja e substituir por gin, para ajudar em seu emagrecimento.









Eu quero cerveja - Félix Robatto

O paraense Félix Robatto faz uma espécie de oração para a cerveja. Trazendo músicas tipicamente latinas, ele pede para sempre poder desfrutar da bebida. “Que não me falte cerveja / Na garrafa, na lata, no copo, assim seja / Sempre gelada, a minha sede deseja /Fim de semana é o que se planeja / Com gente bacana, a gente festeja”, diz um trecho.









Um lugar do c*****o - Raul Seixas





Essa música, na verdade, é do Júpiter Maçã, mas tem uma versão do saudoso Raulzito. A letra fala da busca por um lugar para curtir. Um dos requisitos é não só ter cerveja, como ter cerveja barata. “Eu preciso encontrar / Um lugar legal pra mim / Dançar e me descabelar / Tem que ter um som legal / Tem que ter gente legal / E ter cerveja barata”, dizem os versos.

Só se for gelada - Aviões do Forró

Loira, nevando e sem espumar. É assim que o Aviões do Forró gosta de curtir uma cervejinha. Celebrando a bebida de forma bem-humorada, o grupo destaca a importância da qualidade e da experiência na hora de tomar uma cerveja.





“O gato bebe leite, o meu pai toma chá / Vovô só no azeite, e eu não largo uma loira gelada / Tem que ser gelada, tem que tá nevada, não pode espumar”, cantam os forrozeiros.





A praieira - Chico Science & Nação Zumbi

“No caminho é que se vê, a praia melhor pra ficar / Tem a hora certa pra beber / Uma cerveja antes do almoço é muito bom pra ficar pensando melhor”. Com rifles marcantes, a música não só é um bom convite para tomar uma gelada, como também conta um episódio histórico da história de Pernambuco: a Revolução Praieira, que ocorreu em Recife, entre 1848 e 1849.





O movimento era integrado pela população, que estava descontente com o poder centralizado do governo imperial. Na música, Science destaca a cultura e a história da região na luta pela emancipação política e social do povo nordestino.









Saideira - Skank

Uma música sobre tomar cerveja no bar que surgiu justamente na capital dos botecos. Os mineiros do Skank pediram mais uma rodada e fazem uma homenagem para um personagem fundamental para os cervejeiros: o garçom. “Comandante, capitão / Tio, brother, camarada / Chefia, amigão / Desce mais uma rodada”, cantaram os mineiros.









Toda a hora - Zeca Pagodinho

“Amigo eu nunca fiz bebendo leite / Amigo eu não criei bebendo chá”, assim canta Zeca Pagodinho. Ele, que é conhecido por amar tomar uma cervejinha, tem várias canções em que aborda o tema. Mas, em ‘Toda a hora’, ele destaca que a paixão não é só dele, mas também de quem o cerca. “Toda hora alguém me chama pra beber / Toda hora alguém me chama pra zoar / Por que ninguém me chama pra benzer? / Por que ninguém me chama pra rezar?”, diz em outro trecho.